Президент FEI Ингмар де Вос сделал официальное заявление

Дорогие друзья, члены федерации, большое конноспортивное сообщество!

Прежде всего, я надеюсь, что вы все здоровы и вы и ваши близкие в безопасности.

Мы сталкиваемся с экстраординарной ситуацией, связанной с пандемией Covid-19, и нам всем приходится приспосабливаться как в личной, так и в трудовой жизни, чтобы играть свою роль в защите здоровья и благополучия наших народов. Это наша коллективная ответственность, и она должна быть приоритетной, но за это приходится платить.

Как и все отрасли промышленности, конноспортивный мир фактически закрылся, многие из наших членов ощущают влияние, и связанное с этим финансовое напряжение, возникшее в результате ограничений, введенных на национальном уровне в странах, затронутых вирусом. Это чрезвычайно сложно, и я хочу еще раз подтвердить нашу приверженность и нашу решимость помочь всеми возможными способами, чтобы минимизировать последствия для каждого индивидуума и каждой организаций в нашем сообществе.

Для спортсменов, болельщиков и самих стран, нацеленных на Токио-2020, возникли чрезвычайные сложности, поскольку тщательно спланированная подготовка и тренировки должны быть изменены. Я отлично понимаю, что неопределенность по отношению к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр вызывает разочарование, но FEI активно рассматривает все меры, которые необходимо будет принять, чтобы обеспечить всем справедливые и равные возможности для достижения целей, гарантируя при этом, что ваше здоровье и благополучие всегда будут на первом месте.

Нам повезло, мы завершили олимпийскую и паралимпийскую квалификацию, чего, к сожалению, нельзя сказать о многих других видах спорта, но мы должны продолжать нашу подготовку и быть гибкими там, где это необходимо, например, переносить отмененные мероприятия и продлить сроки минимальных квалификационных сборов (MER), не изменяя их сути.

Нарушение календаря FEI в результате Covid-19 не только влияет на спортсменов, стремящихся достичь своих MER, но и оказывает серьезное влияние на рейтинги по всем нашим дисциплинам. Мы следим за каждым аспектом спорта и принимаем все необходимые меры, чтобы оказать поддержку нашим национальным федерациям, организаторам, спортсменам, чиновникам и всей конной индустрии.

Нам необходимо найти компромисс, и, вероятно, он не будет идеальным, но мы полны решимости отыскать лучшее решение для нашего сообщества и нашего спорта, и я искренне верю, что мы это сделаем.

Стойкость, целеустремленность и самоотверженность являются синонимами конного сообщества, и именно на эти ценности мы должны ориентироваться более чем когда-либо прежде, чтобы преодолеть последствия этой глобальной пандемии.

Позвольте мне быть предельно ясным: FEI всегда рядом, Штаб-квартира FEI остается полностью работоспособной, даже работая на дому, мы будем продолжать предоставлять всем заинтересованным сторонам профессиональное и активное обслуживание, включая регулярные обновления и полную информацию о Covid-19 и нашем спорте, как это новое издание.

То, как мы решаем ежедневные проблемы, и то, как мы совместными усилиями находим решения, уравновесит издержки для нашего сообщества. Чувство солидарности и самоотверженности – это не только наша задача и наша миссия, но собственно то, что характеризует наш спорт и семью FEI.

Спасибо за ваше внимание, пожалуйста, берегите себя.

Ингмар де Вос