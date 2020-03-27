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Президент FEI Ингмар де Вос сделал официальное заявление
На прошлой неделе по всему миру одно за другим отменялись или откладывались спортивные мероприятия. Президент Международной федерации конного спорта (FEI) Ингмар де Вос адресовал длинное письмо спортивному сообществу. Приводим его ниже:
Дорогие друзья, члены федерации, большое конноспортивное сообщество!
Прежде всего, я надеюсь, что вы все здоровы и вы и ваши близкие в безопасности.
Мы сталкиваемся с экстраординарной ситуацией, связанной с пандемией Covid-19, и нам всем приходится приспосабливаться как в личной, так и в трудовой жизни, чтобы играть свою роль в защите здоровья и благополучия наших народов. Это наша коллективная ответственность, и она должна быть приоритетной, но за это приходится платить.
Как и все отрасли промышленности, конноспортивный мир фактически закрылся, многие из наших членов ощущают влияние, и связанное с этим финансовое напряжение, возникшее в результате ограничений, введенных на национальном уровне в странах, затронутых вирусом. Это чрезвычайно сложно, и я хочу еще раз подтвердить нашу приверженность и нашу решимость помочь всеми возможными способами, чтобы минимизировать последствия для каждого индивидуума и каждой организаций в нашем сообществе.
Для спортсменов, болельщиков и самих стран, нацеленных на Токио-2020, возникли чрезвычайные сложности, поскольку тщательно спланированная подготовка и тренировки должны быть изменены. Я отлично понимаю, что неопределенность по отношению к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр вызывает разочарование, но FEI активно рассматривает все меры, которые необходимо будет принять, чтобы обеспечить всем справедливые и равные возможности для достижения целей, гарантируя при этом, что ваше здоровье и благополучие всегда будут на первом месте.
Нам повезло, мы завершили олимпийскую и паралимпийскую квалификацию, чего, к сожалению, нельзя сказать о многих других видах спорта, но мы должны продолжать нашу подготовку и быть гибкими там, где это необходимо, например, переносить отмененные мероприятия и продлить сроки минимальных квалификационных сборов (MER), не изменяя их сути.
Нарушение календаря FEI в результате Covid-19 не только влияет на спортсменов, стремящихся достичь своих MER, но и оказывает серьезное влияние на рейтинги по всем нашим дисциплинам. Мы следим за каждым аспектом спорта и принимаем все необходимые меры, чтобы оказать поддержку нашим национальным федерациям, организаторам, спортсменам, чиновникам и всей конной индустрии.
Нам необходимо найти компромисс, и, вероятно, он не будет идеальным, но мы полны решимости отыскать лучшее решение для нашего сообщества и нашего спорта, и я искренне верю, что мы это сделаем.
Стойкость, целеустремленность и самоотверженность являются синонимами конного сообщества, и именно на эти ценности мы должны ориентироваться более чем когда-либо прежде, чтобы преодолеть последствия этой глобальной пандемии.
Позвольте мне быть предельно ясным: FEI всегда рядом, Штаб-квартира FEI остается полностью работоспособной, даже работая на дому, мы будем продолжать предоставлять всем заинтересованным сторонам профессиональное и активное обслуживание, включая регулярные обновления и полную информацию о Covid-19 и нашем спорте, как это новое издание.
То, как мы решаем ежедневные проблемы, и то, как мы совместными усилиями находим решения, уравновесит издержки для нашего сообщества. Чувство солидарности и самоотверженности – это не только наша задача и наша миссия, но собственно то, что характеризует наш спорт и семью FEI.
Спасибо за ваше внимание, пожалуйста, берегите себя.
Ингмар де Вос