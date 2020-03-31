Токио – 2020 превращается в Токио 2021

По данным различных японских СМИ, Международный олимпийский комитет и оргкомитет токийских Олимпийских игр уже практически согласовали новую дату мероприятия. Церемония открытия планируется на 23 июля 2021 года, завершиться Игры 8 августа 2021 года.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошлой неделе провели конференцию, чтобы обсудить постоянно меняющуюся ситуацию в отношении Covid-19 и судьбу Олимпийских игр 2020 года в Токио. К ним присоединились спортивные чиновники и политики.

Согласно пресс-релизу МОК, президент Бах и премьер-министр Абэ выразили общую озабоченность по поводу глобальной пандемии Covid-19 и ее последствий для жизни людей, значительного влияния на подготовку спортсменов во всем мире к Играм. Оба лидера высоко оценили работу токийского оргкомитета и отметили большие успехи, достигнутые в Японии в борьбе с Covid-19. Однако, беспрецедентное и непредсказуемое распространение эпидемии привело к ухудшению положения в других странах.

“В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что XXII Олимпиада в Токио должна быть перенесена на период после 2020 года и не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества. Лидеры согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать проблеском надежды для мира в эти смутные времена, а олимпийский огонь – свет в конце туннеля, в котором сейчас находится мир. Посему было принято решение, что олимпийский огонь останется в Японии. Игры сохранят название токийских Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года”, – говорится в сообщении.

В истории Олимпиады коррективы на проведение Игр трижды вносили войны. Не состоялись Олимпийские игры в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио, и в 1944 году в Лондоне. Из-за теракта, произошедшего на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, Игры были приостановлены, но затем возобновились до полного завершения соревнований.

Конный спорт успел завершить олимпийскую и паралимпийскую квалификации, чего, к сожалению, нельзя сказать о многих других видах спорта. Участие всадников, квалифицировавшихся на Игры не будет пересмотрено, спортсмены выступят в 2021 году в таком же составе, как если бы Игры не были перенесены.