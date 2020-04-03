«Глобальный кризис учит нас смирению и заставляет подняться на новую высоту»

Вы были первым организатором крупнейшего спортивного мероприятия CSI5* Лонжин Masters, кто принял трудное решение – отменить соревнования, также как и Asia Horse Week. Какие уроки вы извлекли из кризиса, вызванного Covid-19?

Несколько дней назад я нашел сообщение, которое 5 января мне прислало наше азиатское бюро, в нем сообщалось о пятидесяти больных в китайской провинции Ухань, их состояние здоровья было тревожным. В середине марта, мы прибываем в хаотическом глобальном кризисе. После него мир, несомненно, изменится: ничего уже не будет таким, как прежде, этот кризис заставит всех нас бросить вызов самим себе. Первый урок – хрупкость самой модели конноспортивных мероприятий. Мы, организаторы соревнований первого ранга, считали, что с нами ничего не может случиться, ничто не остановит нас. И все же … Далеко ни всё можно купить, настоящий кризис заставляет нас прийти к выводу, что система устоявшихся событий, и вообще подход к жизни, как к прибыванию в роскоши – это хождение по тонкому льду. Второй урок – смирение. Covid-19 вернул нас на круги своя и сегодня предупреждает, что всё изменится: мы должны найти свое место в новом мире, который больше не захочет наших старых моделей. Третий урок, я извлекаю из этой двойной отмены мероприятий. Актуальное состояние мира поднимающего для нас планку на новую высоту, и ее нужно взять. В китайском языке “кризис” также означает “возможность”. Сейчас или никогда настало время понять, что мы надули мыльный пузырь, в том числе, и в нашей области, и в этом пузыре мы все жили. Нам нужно воспользоваться кризисом, чтобы изобрести, перестроить, организовать самих себя, чтобы найти гораздо более прочную модель существования, которая пригодна в будущем. Это необходимо, насущно.

Конный мир, в том числе, отличается сверх потреблением, погряз в бессчетном количестве мероприятий, турниров, переездов… Сегодня мы должны смотреть в будущее, отказаться от всего ненужного, развивать то, что позволит нам прогрессировать. В случае с турнирами Лонжин Masters в Гонконге и Asia Horse Week, решение отмены далось трудно. Местные власти ежедневно информировали организатора EEM обо всем происходящем с санитарной обстановкой, но не запрещали нам проводить мероприятия. За три недели до соревнований и выставки все оборудование было уже на месте, точнее в море, ничто не может храниться в Гонконге из-за отсутствия места. Лонжин Masters в Гонконге и Asia Horse Week – очень важные события для Азии, они также ожидаемы как и World Rugby Sevens, и Art Basel.

Вы говорите, что после глобального кризиса возникнет другой мир. Какие изменения спорт должнен сделать в новой реальности?

В последние годы главный приоритет в мире конного спорта – благополучие лошадей. Разумеется, эта ценность не ставится под сомнение. В этой области были достигнуты огромные успехи, которые придали нашему спорту авторитет и респектабельность. Но в тоже время, кризис заставляет нас задуматься о чрезмерной глобализации, о сверх потреблении, о неуважении к природе, окружающей среде, планете, в целом. Мы должны признаться себе в бессмысленности многих наших действий, в презрении к будущим поколениям. Я повторяю: у нас есть все, чтобы быть креативными, найти достойное место для нашего спорта в новом мире. Но этот новый мир, вероятно, больше не будет толерантен к нашим garden-parties, вечеринкам, нашим грузовикам, перевозящим целые дома, но не способным перевозить более трех лошадей, нашим ультра-эфимерным награмождениям, разработанным для трех-четырехдневных соревнований.

На данный момент вас ничего не обязывало отменять Лонжин Мастерс в Лозанне. По каким причинам вы это сделали?

По двум. Первая причина: даты, 18-21 июня. Сегодня никто не может знать, выйдем ли мы из кризиса, сможем ли мы принять лошадей и болельщиков. Я бы ответил: “Возможно, это возможно… но, с такой же долей уверенности, можно предположить, что нет”. Вторая, еще более фундаментальная причина заключалась в диалоге с поставщиками, партнерами и клиентами, которые могут сомневаться, учитывая нынешнюю обстановку, и предпочтут не участвовать, в том числе и из-за простой экономии. После отмены мероприятий в Гонконге, мы проявляем особую осторожность к проведению Лонжин Masters в Лозанне. Однако относимся к организации дел с той же страстью, которая всегда характеризовала мою команду. Тем не менее, благоразумие заставляет нас отказаться от швейцарского этапа нашей серии в нынешнем году. Из этого трудного, странного времени мы, участники мировой конной индустрии, должны извлечь правильные уроки и начать строить мир с сегодняшнего дня и на будущее.