FEI приспосабливает расчеты мирового рейтинга к новой ситуации

Поскольку почти все международные соревнования были отменены из-за беспрецедентных обстоятельств, связанных с пандемией Covid-19, FEI вынуждена была скорректировать расчет баллов, который традиционно редактируется ежемесячно. Новая “арифметика“ вступила в действие с 1 апреля 2020 года и просуществует до тех пор, пока календарь спортивных событий не вернется в нормальное состояние.

«Эта новая политика была впервые обсуждена в Международном Клубе по конкуру (IJRC), в частности, в мировом рейтинге по конкуру будут учитываться расчеты, основанные на показателях на период последних двенадцати месяцев. С 1 апреля 2020 года для конкура, троеборья, выездки и пара-выездки баллы, которые спортсмены набирали для турнирной таблицы, остаются действительными, и будут продлены на месяц, и так каждый месяц до тех пор, пока график соревнований не вернется в норму. Очки, заработанные в соревнованиях, которые все еще проводятся, несмотря на кризис, будут учитываться. А результаты, которые шли в зачет для каждого спортсмена, и набранные ими баллы в течение года, останутся неизменными, то есть 30 лучших результатов для конкура, 8 – для выездки и 6 – для пара-выездки», – заявили в международной организации.

На текущий момент первое место в рейтинге удерживает швейцарец Стив Герда (3577 баллов), второй результат у его друга и соотечественника Мартина Фукса (3373 балла), третий результат у немца Даниэля Дойсера (3267 балла). Российский конкурист Владимир Туганов на 282-ом месте, его рейтинговый результат составил 760 баллов.

В выездке на вершине Олимпа остаются немецкие всадницы: две первые строки турнирной таблицы занимает немка Изабель Верт. Первое место всадница удерживает в паре с Беллой Розой 2 (2888 балла), второе – с Вайхеголд Олд (2838 балла). Сразу за «королевой» разместилась Дороти Шнайдер с Шоутайм FRH (2757 баллов), затем следует Джессика фон Бредоу-Верндль и TSF Далера БиБи (2748 баллов). Замыкает пятерку лидеров датчанка Катрин Дюфур с Аттерупгаардс Кассиди (2695 баллов).

Рейтинг FEI Longines по конкуру

Рейтинг FEI Longines по выездке

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