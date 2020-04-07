Биззи Мэдден «уступает» Дженнифер Гейтс лучшую лошадь

Жеребец был приобретен на выгодных условиях. «Дэрри Лу уже был опробован и его участие внесено в контракт Олимпийских игр 2020 года, но перенос Игр изменил цену продажи», – не оглашая деталей сделки, отметила Биззи Мэдден.

До зимы 2017 с Дэрри Лу выступал мексиканец Альберто Алдан, затем «в дело вмешалась» Биззи Мэдден и взяла в седле талантливого жеребца ряд блестящих побед. В сентябре 2019 американская всадница с Дэрри Лу выиграла соревнования на последнем Masters в Калгари, а также один из сложнейших в мире Гран-При CSIO5* Калгари. На этой же площадке Биззи Мэдден и Дэрри Лу завоевали Кубок Наций в 2017. В послужном списке пары: двойная победа в Кубке Наций в Ахене в 2019 году, Гран-При CSI4* в Веллингтоне, две победы в Кубках Наций в Дублине в 2017 году и Веллингтоне в 2020, в также два трофея на последнем летнем туре Spruce Meadow.

«Мне повезло пересечься в моей жизни с Дэрри Лу, я всегда буду дорожить незабываемыми моментами, которые мы пережили вместе. Невозможно выразить, как я благодарна Абигайль Векснер за то, что она сделала наш союз возможным. Думаю, что Дженнифер и Дэрри Лу составят отличный дуэт, с нетерпением буду ждать их совместных успехов. Не сомневаюсь, что Дэрри вольется в мир исключительных конюшен. Со своей стороны, желаю Дженнифер и Харри (Смолдерс, тренер всадницы, прим. ред.) всего самого наилучшего», – сказала Элизабет Мэдден.

«Я так признательна тому, что Дэрри Лу присоединился к команде Эвергейтских конюшен. Я всегда восхищалась и этой великолепной лошадью, и парой, которую он составлял с Биззи (она одна из моих величайших кумиров), – призналась Дженнифер Гейтс. – Грустно, что у нас не будет возможности увидеть Биззи и Дэрри Лу на Олимпийских играх в этом году. Но мы с нетерпением ожидаем знакомства с Дэрри в наших конюшнях. В этот непростой период самоизоляции мы продолжим дарить ему любовь и заботу, которых он заслуживает».

Биззи Мэдден собиралась выступить в составе сборной США на Олимпиаде в Токио этим летом, а затем продолжить свою карьеру в качестве спортивного тренера. Перенос Игр на 2021 год, продажа Дэрри Лу, – эти события поставили под сомнение участие 57-летней всадницы в Олимпиаде. Мэдден на прошлой неделе приоткрыла завесу спортивных планов: американка подтвердила свое участие в Олимпийских играх в 2021 году.