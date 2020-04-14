FEI внесла изменения в спортивный календарь

FEI согласовала данные положения на внеочередной телеконференции, специально созванной на прошлой неделе. Изменения будут действовать до конца 2020, и при необходимости, могут быть пересмотрены на следующий год. Совет директоров FEI подтвердил существующие правила для CSI5*, CSI4* и CSIO, а также внес временные изменения в правила для CSI3*, CSI2* и CSIP.

Таким образом, для CSI5*, CSI4* и CSIO остаются в силе действующие правила, заявки на изменение дат проведения должны быть поданы в FEI за 12 недель до начала соревнования, правило приглашений остаются прежними и т.д.

Для CSI3* правила назначения дат отменяется, заявки на соревнования и на изменение дат будут рассматриваться FEI только в том случае, если они будут поданы Национальными федерациями в FEI, по крайней мере, за 8 недель до начала мероприятий, вместо прежних 12-ти недель. Все остальные правила, включая правила приглашений на CSI остаются без изменений.

Для CSI2 * правила приглашения CSI временно приостановлены. Все остальные правила остаются в силе. Для пони CSI правила применения назначенных дат отменяются, заявки или изменения дат будут рассматриваться FEI только в том случае, если они будут поданы в FEI Национальными федерациями, по крайней мере, за 4 недели до события, а не за обычные 12 недель. Правила приглашения не применяются. Все остальные правила остаются в силе.

Правление FEI также утвердило ряд резолюций, которые необходимо будет дополнительно рассмотреть рабочей группе. Например, было решено уделять приоритетное внимание всем CSIО, с тем чтобы позволить национальным командам подготовиться к Олимпийским играм в Токио в 2021 года. Причем особенно не выделяются ни индивидуальные турниры, ни соревнования, которые входят в серию турниров. Правление поручило рабочей группе рассмотреть совпадение дат каждого турнира, как только Национальные федерации направят заявки и/или изменения.

FEI также обсудила проведение чемпионатов 2020 и 2021 годов, потенциальные возможности по минимизации распространения пандемии Covid-19 на организаторов соревнований. Были рассмотрены вопросы по проведению серий игр FEI, в частности Кубка наций Longines FEI в 2020 и финала Кубка мира Longines FEI в 2021. «Эти вопросы будут детально обсуждаться Комитетом по конкуру во время будущей телеконференции, а затем Комитет вынесет свои рекомендации на рассмотрение Совета директоров FEI», – говорится в пресс-релизе FEI.

Совет FEI дополнительно обратился к Исполнительному совету с просьбой изучить финансовые последствия Covid-19, возможности предоставления определенных льгот по взносам, взимаемым с организаторов мероприятий.

Ключевые принципы, утвержденные Советом FEI, переданы семи рабочим группам (по выездке, пара-выездке, троеборью, драйвингу, пробегам, вольтижировке и рейнингу), созданным для оценки воздействия текущей санитарной обстановки на календарь международных мероприятий FEI. В состав каждой из этих рабочих групп, заседания которых будут запланированы на ближайшее время, входят должностные лица и сотрудники FEI, председатель соответствующего технического комитета, спортивный представитель и спортивный директор FEI по каждой дисциплине.

Президент FEI будет проинформирован в полном объеме о работе каждой из рабочих групп и, при необходимости, окажет содействие по доработке предложений для их дальнейшего утверждения Советом директоров FEI.