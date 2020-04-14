Инесса Меркулова вышла комы и начала реабилитацию

Напомним, в конце января в Германии, в конюшне, принадлежащей семье Меркуловых, с всадницей произошел несчастный случай. Во время тренировки россиянка упала с лошади. По данным Eurodression, 55-летняя Инесса Меркулова, к счастью, не получила черепно-мозговой травмы, однако, произошли множественные травмы грудной клетки, переломы и двусторонний пневмоторакс. Всадница на несколько недель была погружена в искусственную кому.

В марте Меркулова была направлена в гамбургский центр пульмонологии, через несколько недель спортсменку выписали из больницы. Из-за санитарных мер, принятых в Германии в связи с распространением Covid-19, всадница не осталась в медучреждении, а смогла вернуться в свои конюшни и продолжила выздоравливание у себя дома. Инесса Меркулова пока не возобновила тренировки в седле, для начала всадница приступила к восстановлению общей спортивной формы: выполняет физические упражнения, бегает. Более серьезные нагрузки после консультаций с врачами Инесса Меркулова сможет выполнять позже. Спортсменка также надеется, что летом начнет тренировки для подготовки к Олимпийским играм в Токио в 2021 году.

Инесса Меркулова на пути к выздоровлению после тяжелой травмы, видео здесь: