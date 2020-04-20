Как ухаживать за лошадью в период изоляции: советы от FEI и «Cavalor»

Как обеспечить лошадям хорошую спортивную форму, сохранить их готовность возобновить соревнования, как только спорту будет дан зеленый свет? Как адаптировать их рацион питания? FEI и ее официальный партнер «Cavalor», мировой лидер в области питания лошадей, дают ответы на эти важные вопросы.

«Выводить лошадей из конюшни каждый день абсолютно необходимо для их благополучного состояния здоровья», – настоятельно рекомендует Геран Окерстром, директор ветеринарной службы FEI. В середине марта всадники и лошади столкнулись с серьезными переменами спортивного ритма. Соревнования были отменены или перенесены, тренировки прерваны. Бесспорно, лошади нуждаются в физической активности. «В разных странах строгость режима самоизоляции варьируется. В случае затруднений, ставящих под угрозу благополучие лошадей, каждый профессионал, будь то всадник или управляющий конюшней, обязан обратиться в свою Национальную федерацию за советом или помощью. А каждая Национальная федерация, со своей стороны, должна без колебаний обратиться к властям за соответствующими разрешениями, позволяющими обеспечить здоровье и правильное содержание лошадей. Особенно это касается жизненноважной необходимости ежедневного выгула лошадей», – говорит Геран Окерстром.

«После месяца отдыха мускулатура лошади начинает атрофироваться», – констатирует Эммануэль Ван Эрк, ветеринар, европейский эксперт по респираторным заболеваниям и консультант по питанию «Cavalor». Доктор Ван Эрк делает несколько полезных напоминаний. «Важно, насколько это возможно, давать лошади физическую нагрузку каждый день. Я рекомендую, по крайней мере, один ежедневный сеанс, чтобы поддерживать в тонусе мускулатуру и гибкость сухожилий лошади. Это особенно касается возрастных лошадей, которые больше подвержены мышечной или костно-суставной хрупкости. Для молодой лошади трех сеансов в неделю может быть достаточно», – добавляет Эммануэль Ван Эрк.

Ветеринар также предупреждает о специфике питания, которую нужно адаптировать в связи с последствиями вынужденного «простоя». «Лошадь, ограниченная в движениях, прибывающая больше времени в замкнутых пространствах, сталкивается с проблемами пищеварения, таким как колики, могут также возникнуть мышечные спазмы, миопатия, затруднение дыхания. Нельзя одинаково кормить лошадь, подвергшуюся интенсивному труду в разгар соревновательного сезона, и лошадь, находящуюся на вынужденном отдыхе».

О правильном питании лошади в период изоляции говорит и Питер Боллен, основатель и руководитель «Cavalor». «Необходимо уменьшить в рационе количество концентрированного зерна, в пользу клетчатки и растительных масел. Это не только позволяет избежать избыточного веса, но и дает возможность отдохнуть желудку, укрепляет иммунную систему», – говорит Питер Боллен.

Эммануэль Ван Эрк тоже подробно описывает рекомендации, которых следует придерживаться в нынешних условиях: «Необходимо обеспечить плавный переход в питании, чтобы сохранить флору кишечника лошади. Резкие перемены рациона могут вызвать диареи, запоры или брожения. Этот постепенный переход должен растянуться на десять дней. Количество пайков также следует уменьшить, связано это с замедлением физической активности лошади».

Нынешний период также благоприятствует возвращению к натуральному корму, состоящему, в частности, из фуража. «Включение сена отличного качества в рацион питания способствует сохранению энергозатрат. Жевание сена дает немаловажное преимущество: занимает лошадь в течение дня, и сохраняет ее пищеварительную систему, постоянно производящую кислотность и требующую промывки, более того, благоприятствует здоровому моральному состоянию животного. Это связано с тем, что постоянное жевание избавляет лошадь от скуки, расслабляет ее, способствует «дзен-поведению», – говорит Эммануэль Ван Эрк.

Представилась прекрасная возможность вернуть лошадям вкус травы. «Конечно, вы не должны злоупотреблять этим, – говорит Питер Боллен. – Молодая трава очень богата белком и сахаром, но их чрезмерное употребление может вызвать у лошади проблемы со здоровьем: избыточный вес, диарею, колики, вялость. Поэтому лошадей следует выводить на траву постепенно, сначала только по часу в день, а затем с каждым днем увеличивая продолжительность. Не следует также пренебрегать климатическими условиями. Весенние дни становятся теплее, но ночи остаются холодными. Для своей защиты трава производит сахар в конце дня. Чтобы лошади не потребляли избыточное количество сахара, особенно те, которым сахар особенно вреден (например, лошади с синдромом Кушинга, страдающие хроническими болезнями, или лошади устойчивые к инсулину, а также подверженные миопатиям), лучше выводить их на траву в начале дня», – добавляет управляющий «Cavalor».

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