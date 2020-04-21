FEI дала зелёный свет финалу Кубка Наций в 2020 году

Отмены квалификационных этапов Longines Кубка Наций в нынешнем сезоне связанны с распространением Covid-19. В связи с этим FEI внесла изменения, касающиеся финалистов Кубка Наций. В этом году 22 команды (а не 19, как обычно) примут участие в финале, причем без предварительных отборочных этапов. Место и время не меняются – финал пройдет в Барселоне в Королевском Поло Клубе, в октябре 2020 года.

Международная федерация конного спорта провела на прошлой неделе телеконференцию, на которой были приняты следующие решения: на финал приглашаются 10 команд из Европы, 3 – из Северной Америки, 2 – из Южной Америки, 2 – с Ближнего Востока, 2 – из Азии и Океании, по одной – из Африки и Евразии, плюс команда принимающей стороны – сборная Испании.

Таким образом, все команды первого европейского дивизиона примут участие в финале. Свои сборные представят Бельгия, Великобритания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция. Ранее, когда проводились отборочные этапы, только семь из десяти команд могли претендовать на финал. Северную Америку на будущем финале представят сборные Канады, США и Мексики. В текущем сезоне Ближний Восток успел провести квалификационный турнир в Абу-Даби и выдал путевки в финал командам Объединенных Арабских Эмиратов и Сирии, их участие остается в силе. Отбор других сборных будет осуществляться на основании рейтинга Longines.

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«Глобальная пандемия такова, что мы, к сожалению, сталкиваемся с рядом отмен турниров серии. Хотя мы всё еще не знаем, какие события будут происходить в конце сезона, нам нужно было как можно скорее прояснить ситуацию для всех наших партнеров. Из уважения ко всем организаторам, Национальным федерациям, спортсменам, и, конечно же, к нашему генеральному партнеру Longines, принятие данного решения было просто необходимым», – сказал президент FEI Ингмар де Вос. «У нас нет уверенности в том, что команды смогут участвовать в этапах Кубка Наций Longines FEI, кроме того, под угрозой их проведение вообще. Также отсутствие спортивных площадок, где все команды имели бы равные возможности для тренировок и участия в мероприятиях, – всё это заставило нас принять данное решение».

«Конечно, многое зависит от развития ситуации с пандемией, и мы действительно надеемся, что все ужасные страдания, которые переживает мир, скоро прекратятся. Мы должны быть оптимистичными, это касается и финала Кубка Наций Longines FEI в Барселоне в октябре. Двадцать две страны будут соревноваться за самый престижный командный титул в нашем виде спорта – это цель, к которой мы стремимся, и надеемся ее достичь», – заключил Ингмар де Вос.

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