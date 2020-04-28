CHIO в Аахене отменён. Организаторы готовят виртуальную версию фестиваля

Легендарный конный фестиваль, который ежегодно проводится в немецком городе Аахен, в этом году не состоится из-за санитарной обстановки, связанной с распространением Covid-19.

В июне Германия традиционно собирала на своей площадке этапы Кубка Наций по конкуру, выездке, драйвингу, международные турниры по троеборью, вольтижировке, а также Гран-при Ролекс серии Большого Шлема. Соревнования в Аахене – величайший праздник большого спорта, но, видимо, время праздников еще не наступило. «Здоровье людей является главным приоритетом», – сказал Фрэнк Кемперман, президент Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV).

«Для нас это было очень трудное решение», – прокомментировал информацию об отмене соревнований Майкл Мронц, генеральный директор Aachener Reitturnier GmbH (ART). «Впрочем, пусть поклонники и друзья Аахенского CHIO не переживают. Мы собираемся организовать виртуальный CHIO, – добавил Майкл Мронц. – Не имея возможности проведения турниров по обычной схеме, возникнет, по крайней мере, виртуальный вариант, позволяющий окунуться в легендарную атмосферу соревнований». Организаторы представят более подробную информацию о проекте в ближайшие дни.

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История соревнований в Аахене берет начало в 1898 года. Организаторы Aachen-Laurensberger Rennverein сначала сосредоточились на скачках местного масштаба, а затем разнообразие мероприятий и география участников турниров расширились. С 1920 года Ахен организует международные конные соревнования. За всю свою историю мероприятие отменялось только во время Второй мировой войны. В новейшей истории турниры в Аахене собирают болельщиков и участников со всего мира, каждый год соревнования посещают около 350 000 человек.

В прошлом году в турнирах по выездке участвовала ведущая российская всадница Инесса Меркулова с двумя лошадьми: Арумс и Фёрст Альберт. А в индивидуальных соревнованиях по вольтижировке выступил россиянин Александр Стикин верхом на Флайинг Датчмэн. КЮР Большого приза выиграла Изабель Верт верхом с одной из своих лучших лошадей Белла Роза 2. В сложнейшем Гран-при Аахена победу одержал американец Кент Фаррингтон верхом на Газель.

В настоящее время организаторы нашли понимание и поддержку любителей конного спорта. «Солидарность людей с CHIO огромна в эти трудные времена», – сообщил Карл Меленберг, президент ALRV. «Многие обладатели билетов решили не обращаться за возвратом денег. Мы искренне благодарны им за этот щедрый жест», – сказал Меленберг, – ALRV – некоммерческая организация, она серьезно зависит от такой поддержки. Дарители, разумеется, получат квитанцию о пожертвовании». Купленными билетами можно будет воспользоваться через год, они действительны на турниры следующего года. Соревнования должны пройти с 25 июня по 4 июля 2021 года.

Подробная информация о фестивале на официальном сайте:

https://www.chioaachen.de/de/

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