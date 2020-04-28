Молодые «спортсмены» в конюшнях Макса Кухнера

Австрийский всадник Макс Кухнер сообщил о прибытии новых скакунов в свои конюшни. Это две молодые лошади девяти и восьми лет.

Первый, EIC Калео, – девятилетний голштинский жеребец (родители Качас и Кванта). До прибытия в Австрию жеребец выступал с юным датским всадником Матиасом Нерхеденом Йохансеном. Пара принимала участие в турнирах уровня 2* на трассах с высотой препятствий до 1,35 м. В 2018 году EIC Калео перешел к немецкому заводчику и всаднику Райнеру Шульцу, который выступал с ним на национальных турнирах. Несмотря на скромный уровень соревнований, в которых довелось участвовать голштинскому жеребцу, новый владелец и всадник высшей категории Макс Кухнер предвидит блестящее будущее EIC Калео. «Я энтузиаст, я вижу в нем будущего коня Гран-При», – объявил всадник.

Второй новичок австрийских конюшен – восьмилетний бельгийский теплокровный мерин Валлахен Милано. Его отец Эмеральд ван’Т Рюйтерхоф выступал на турнирах высшей категории с одним из лучших всадников мира, голландцем Харри Смолдерсом. Валлахен Милано принял участие в нескольких международных соревнованиях для молодых лошадей, его всадником был голландский спортсмен Том Мартинс. В турнирах Валлахен Милано показал «хорошие результаты, он обладает потенциалом», – считает Макс Кухнер.

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Видео первых тренировок здесь:

https://www.instagram.com/tv/B_XE1CvhKVY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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