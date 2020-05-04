Изменения в календаре ФКСР по олимпийским дисциплинам конного спорта

В связи с пандемией коронавируса Федерация конного спорта России проводит ряд стратегических встреч по поиску решения проблем, которые возникли в конном спорте в связи с введением режима самоизоляции и запретом проведения соревнования.

В частности, на прошлой неделе состоялись телеконференции с руководителями спортивных баз, а также спортсменами по конкуру, выездке и троеборью для поиска оптимальных решений по изменениям в календаре ФКСР.

Предварительные изменения в конкурном календаре:

Конный спорт Молодые «спортсмены» в конюшнях Макса Кухнера 28/04/2020 В 09:59

Лично-командный Кубок России, Maxima Stables – перенести на 12-15 ноября 2020

Лично-командное Первенство России (дети/юноши/юниоры), КСК «Конаковские конюшни» – перенести на первую неделю августа.

CSI3*-W КСК «Отрада» (18-21 июня) – перенести на сентябрь

CSI2*-W КСК «Дерби» (9-12 июля) – перенос на конец июля

Лично-командный Чемпионат России, КСК “Ивановское”– оставить в утвержденные сроки 19-23 августа

CSI3*, ГБУ «СШ «Битца» Москомспорта (03-06, 10-13 сентября) – без изменений.

Приняты следующие решения по календарю турниров по выездке:

Первенство России (дети/юноши/юниоры), Maxima Stables – рассматривается перенос на начало сентября, окончательное решение будет принято на следующем совещании.

CDI-W в КСК «Отрада» – оставить без изменений

CDI-W в КСК «Новый век» – оставить без изменений

Командный чемпионат России и этапа Кубка мира, которые должны были пройти 10-12 июня в КСК «Пассаж», планируется перенести на конец августа, также решается вопрос о переносе Личного Чемпионата России (10-13 сентября, Maxima Stables) на иные сроки в связи с большой загруженностью турнирного графика в сентябре.

Приняты следующие предварительные решения по календарю по троеборью:

Первенство России среди юниоров, юношей (17-21 июня), КСК «Конаковские конюшни» – перенос на 14-16 августа

Кубок России (9-12 июля), КСК «Дубрава» – перенос на 19-23 августа, объединение с Кубком ФКС

Чемпионат России (9-13 сентября), ОУСЦ “Планерная” – пока без изменений

CCI2*-L (A), CCI1*-Intro (17-19 июля), Maxima Stables – отмена

CCI3*-S (A), CCI2*-S (A) (14-16 августа), Maxima Stables – отмена

Источник: Пресс-служба ФКСР

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