Без вакцины против Covid-19 Олимпиада в Токио под угрозой!

В конце марта Международный олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр на 2021 год. На сегодняшний день в Японии в высших спортивных кругах речь уже идет не о новых датах турниров, а о полной отмене Игр в Токио.

Если вакцина против Covid-19 не будет найдена, произведена и массово внедрена по всему миру перспективы проведения Олимпиады более чем призрачны. Чем больше проходит времени с момента пандемии, тем острее становится вопрос о невозможности безопасной организации международных мероприятий массового масштаба. Учитывая весьма относительную эффективность лечения острых форм заболевания, к тому же, госпитализация является длительной и очень дорогостоящей, ряд ученых считают, что вакцина будет единственным решением для возобновления массового передвижения людей по всему миру.

По-видимому, еще далеко до решающего этапа, когда будет внедрена одна или нескольких вакцин, таким образом, спортивные чиновники более не сохраняют интригу с отменой мероприятий, и Игры в Японии, не исключение. Если пандемия все еще продлится, «тогда их придется отменить», – сказал японской ежедневной газете Nikkan Sport председатель оргкомитета токийских Олимпийских игр Йоширо Мори, – «Мы проведем игры в следующем году, только если распространение вируса будет сдержано. Ставка слишком высока – безопасность человеческих жизней!»

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Президент Медицинской ассоциации Японии Йоситаке Йококура разделяет подобное мнение: «Я не говорю, что Игры не должны состояться, но их будет сложно организовать при отсутствии эффективной вакцины».

Возможность нового переноса Олимпийских Игр в Токио не рассматривается вовсе. Если мероприятие не состоятся летом 2021 года, оно будет просто отменено.

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