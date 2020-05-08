Конный спорт

Без вакцины против Covid-19 Олимпиада в Токио под угрозой!

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Без вакцины против Covid-19 Олимпиада в Токио под угрозой!

Фото: Eurosport

Автор:Grand Prix
5 часов назад | Обновлено 5 часов назад

В конце марта Международный олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр на 2021 год. На сегодняшний день в Японии в высших спортивных кругах речь уже идет не о новых датах турниров, а о полной отмене Игр в Токио.

Если вакцина против Covid-19 не будет найдена, произведена и массово внедрена по всему  миру перспективы проведения Олимпиады более чем призрачны. Чем больше проходит времени с момента пандемии, тем острее становится вопрос о невозможности безопасной организации международных мероприятий массового масштаба. Учитывая весьма относительную эффективность лечения острых форм заболевания, к тому же, госпитализация является длительной и очень дорогостоящей, ряд ученых считают, что вакцина будет единственным решением для возобновления массового передвижения людей по всему миру.

По-видимому, еще далеко до решающего этапа, когда будет внедрена одна или нескольких вакцин, таким образом, спортивные чиновники более не сохраняют интригу с отменой мероприятий, и Игры в Японии, не исключение. Если пандемия все еще продлится, «тогда их придется отменить», – сказал японской ежедневной газете Nikkan Sport председатель оргкомитета токийских Олимпийских игр Йоширо Мори, – «Мы проведем игры в следующем году, только если распространение вируса будет сдержано. Ставка слишком высока – безопасность человеческих жизней!»

Конный спорт

Изменения в календаре ФКСР по олимпийским дисциплинам конного спорта

04/05/2020 В 08:58

Президент Медицинской ассоциации Японии Йоситаке Йококура разделяет подобное мнение: «Я не говорю, что Игры не должны состояться, но их будет сложно организовать при отсутствии эффективной вакцины».

Возможность нового переноса Олимпийских Игр в Токио не рассматривается вовсе. Если мероприятие не состоятся летом 2021 года, оно будет просто отменено.

Конный спорт

Молодые «спортсмены» в конюшнях Макса Кухнера

28/04/2020 В 09:59
Конный спорт

CHIO в Аахене отменён. Организаторы готовят виртуальную версию фестиваля

28/04/2020 В 09:55
По теме
Конный спорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалИзменения в календаре ФКСР по олимпийским дисциплинам конного спорта
Следующий материалLa Gazzetta Dello Sport: Пьянич согласовал контракт с «Барселоной»