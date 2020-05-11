LGCT: от санитарного кризиса к экономическому

Немецкий предприниматель Ларс Виндхорст – владелец компании Tennor, совладелец берлинского футбольного клуба Hertha BSC до начала пандемии Covid-19 выразил согласие на покупку доли в Longines Global Champions Tour. В начале года контракт был закончен, но подпись спортивного инвестора все еще отсутствовала. Теперь Ларс Виндхорст передумал доводить сделку до завершения. Конфликтные переговоры взяли

Основатель Global Champions Tour голландский бизнесмен Ян Топс сообщил, что Ларс Виндхорст планировал стать владельцем солидной доли престижнейшей серии игр. В частности, в пресс-релизе говорилось, что Ларс Виндхорст, глава Tennor, хотел бы получить 50% LGCT, ранее принадлежавших американскому спортивному инвестору Фрэнку Маккорту. Заокеанский бизнесмен купил свою долю в 2014 году, и именно к этому куску пирога, присматривался Ларс Виндхорст. Свой интерес к LGCT немец проявил еще в 2018 году, собственно, с этих пор продолжаются переговоры. Контракт был тщательно обсужден и завершен к началу 2020 года. Когда сделка была объявлена, отсутствовала только подпись Ларса Виндхорста.

Санитарный кризис спутал все планы. Одно за другим отменялись спортивные мероприятия по всему миру, турниры Longines Global Champions Tour не стали исключением. Прибыль, на которую рассчитывал Ларс Виндхорст, лопнула как мыльный пузырь. Теперь немецкий предприниматель хочет выйти из игры, ссылаясь на форс-мажер, вызванный пандемией. Американский инвестор Фрэнк Маккорт, настаивает на выполнении контракта. Оба бизнесмена вышли на стадию, когда за разрешение юридических споров взялись адвокаты. Сделка на миллионы долларов теперь является судебным делом. По данным RTL Netherlands, сумма, о которой идет речь, составляет 169 миллионов евро (именно такая цена обговаривалась за покупку половинной доли Longines Global Champions Tour).

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Пока в счете судебных разбирательств ведет Фрэнк Маккорт. Голландский коммерческий суд, базирующийся в Амстердаме, постановил что Ларс Виндхорст обязан выплатить штраф порядка 30 миллионов евро за расторжение контрактных обязательств. Однако, Виндхорст не сдается и оспаривает данное решение, ссылаясь на отсутствие своей подписи в контракте. Причина нежелания завершить сделку со стороны Tennor кроется, прежде всего, в санитарном кризисе, повлекшем серьезные экономические издержки. Если одна из двух сторон спора потребует пересмотра данного решения суда, трудно предсказать каким будет следующее решение.

В последнее время дела у Ларса Виндхорста идут не лучшим образом. Несмотря на кризис, немецкий предприниматель должен был в конце апреля вложить пять миллионов евро в свою убыточную судостроительную компанию Flensburg shipbuilding company, чтобы хоть как-то сохранить ее деятельность на плаву. К тому же, Виндхорст подтвердил информационному агентству dpa, что его поддержка футбольного клуба Hertha BSC останется в силе.

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