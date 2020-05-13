Чемпионат Европы 2021 года по олимпийским дисциплинам отменен

В пресс-релизе FEI говорится: «Чемпионаты Европы по олимпийским и паралимпийским дисциплинам: конкуру, троеборью, выездке, паралимпийской выездке не состоятся в 2021 году из-за переноса Олимпийских игр в Токио на лето 2021 года. В тоже время, чемпионат Европы по неолимпийским дисциплинам будет проведен, как и планировалось ранее».

Напомним, новые даты Олимпиады в Японии: с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будапешт должен был принять соревнования чемпионата Европы по пяти дисциплинам с 23 августа по 5 сентября 2021 года. Такая накладка по датам чемпионата и перенесенной Олимпиады делает невозможным проведение этих двух масштабных мероприятий тем же летом. Будет также отменен чемпионат Европы по троеборью, проведение которого планировалось с 11 по 15 августа 2021 года во французском Арас дю Пин.

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Одна хорошая новость, все же прозвучала. В рамках празднования пятидесятой годовщины чемпионата Европы по драйвингу, который Будапешт принимал в 1971 году, столица Венгрии вновь сможет провести турниры чемпионата по драйвингу и вольтижировке летом 2021 года.

«Совместно с оргкомитетами Будапешта и Арас дю Пин, а также с национальными федерациями конного спорта Венгрии и Франции мы рассмотрели все возможные варианты, чтобы спасти чемпионаты Европы в 2021 году, – сказала Сабрина Ибаньес, генеральный секретарь FEI, – но в результате мы пришли к печальному выводу – проведение чемпионатов Европы в один год с Олимпийскими и Паралимпийским играми не представляется возможным. Разумеется, в некоторых странах имеется достаточно спортсменов и лошадей для того, чтобы отправить сильные команды и на Олимпийские и Паралимпийские игры, и на чемпионаты Европы, по всем дисциплинам. Однако мы должны предложить справедливые правила игры для всех стран, имеющих право на участие, и при данном раскладе, это просто невозможно. Посему мы решили сосредоточиться на Токио, главном мероприятии следующего года».

Венгрии впервые представился случай проведения престижнейшего многодисциплинарного чемпионата Европы. «Мы были уверены, что мероприятие послужит мотивацией для владельцев и спонсоров конного спорта в Венгрии и соседних странах, и проведение чемпионата позволит нам выйти на самый высокий уровень, – сказала Доротья Штробл, член совета директоров Будапештского оргкомитета и генеральный секретарь венгерской национальной федерации, – Но мы понимаем, что отмена, с учетом сложившейся ситуации, была неизбежной. Тем не менее, мы продолжим работу по обеспечению чемпионата Европы высокого уровня по драйвингу и вольтижировке в следующем году».

Валери Мулен, председатель оргкомитета чемпионата Европы по троеборью в Харас дю Пан, также выразила сожаление из-за отмены турниров: «Мы очень разочарованы тем, что перенос Олимпиады в Токио привел к отмене чемпионата Европы в Арас дю Пан, но, к сожалению, мы не смогли найти другие даты, кроме августа 2021 года. Мы проделали огромную работу, чтобы привлечь к мероприятию многих партнеров, сделали серьезные инвестиции в проект, все всадники рассчитывали на эту встречу. Конечно, мы понимаем, что ситуация изменилась за последние несколько недель после переноса Олимпиады. Оргкомитет сделал предложение FEI о возможности проведения чемпионата Европы в 2023 году, и мы с нетерпением ожидаем официальной реакции по данному вопросу».

Дискуссии вокруг других чемпионатов и первенств Европы, в том числе и тех, которые планируются в 2023 году, продолжатся на следующем заседании Совета директоров FEI, в конце июня.

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