Плохой мир лучше хорошей войны: Маккорт и Виндхорст достигли соглашения

По иску о покупке 50% доли LGCT и GCL спортивные инвесторы, наконец, нашли компромисс. Еще в недавнем прошлом немецкий предприниматель Ларс Виндхорст передумал приобретать акции серии игр, принадлежавшие американскому бизнесмену Фрэнку Маккорту. На прошлой неделе немец и американец сумели договориться.

Напомним, что сумма сделки, ставшей предметом спора, составила 169 миллионов евро, именно такая цена обговаривалась за покупку половинной доли Longines Global Champions Tour. Немецкий бизнесмен Ларс Виндхорст хотел выйти из игры, ссылаясь на форс-мажор, вызванный пандемией Covid-19. Американский инвестор Фрэнк Маккорт настаивал на выполнении контракта. Обе стороны вышли на стадию, когда за разрешение споров взялись юристы. Амстердамский суд, разбирающий коммерческие споры, постановил что Ларс Виндхорст обязан выплатить штраф в размере 30 миллионов евро за расторжение контрактных обязательств.

И вот новый поворот событий. В прошлую среду компании McCourt Global и Tennor Group объявили, что сторонам удалось достичь взаимоприемлемого соглашения о купле-продаже акций Longines Global Champions Tour. Окончательная сумма договоренности не раскрывается.

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Основатель и президент Global Champions Tour голландский бизнесмен Ян Топс пережил не лучшие моменты пока длились споры спортивных инвесторов. Сейчас Ян Топс может комментировать события в позитивном ключе: «Я рад подтвердить, что согласие было достигнуто… В Longines Global Champions Tour и GCL мы сосредоточены на обеспечении высочайшего уровня турниров, построении сильного и стабильного будущего для шоу конкура и всех в этом заинтересованных сторон. Я хотел бы поблагодарить Фрэнка Маккорта, вместе мы запустили очень успешный GCL. С нетерпением жду партнерства с Tennor, чтобы продолжить развитие и дальнейшее распространение GCL на новых рынках и новых аудиторий в цифровую эпоху. Мы решительно идем вперед».

Фрэнк Маккорт младший вспомнил о своих заслугах и пожелал новым партнерам процветающего будущего: «Партнерство с Яном в течение последних 6 лет по созданию инновационного и успешного GCL, расширению географического присутствия Longines Global Champions Tour было захватывающим. Я уверен, что Лига и Тур продолжат успешно развиваться и в дальнейшем. Я желаю Яну и Ларсу всего наилучшего в будущем».

Со своей стороны, Ларс Виндхорст ограничился коротким комментарием: «Я был рад согласиться на новое партнерство с Яном Топсом, с нетерпением жду с ним совместной работы, чтобы идти к успеху этого фантастического спортивного и глобального приключения.

Пандемия Covid-19 внесла свои печальные коррективы в сезон 2020 для серии LGCT и GCL, как и в мировой спорт в целом. Ян Топс сообщил: «Мы все осознаем, что текущий период связан с постоянными корректировками и приспособлениями. Очень скоро мы решим, можно ли безопасно организовать некоторые мероприятия в этом году или мы сможем начать только в следующем, принимая во внимание правила выставляемые на правительственных уровнях. Мы очень надеемся, что результат будет положительным».

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