Эрик Ламаз готов к будущим победам с новыми лошадьми

Три скакуна прибывают в распоряжение олимпийского чемпиона, канадского конкуриста Эрика Ламаза. Теперь всадник сможет рассчитывать на Фалько де Татиху, Корасон и Деликалато Маренхоф.

Благодаря сотрудничеству с бельгийско-канадскими предпринимателями супругами Марком и Тарой Рейн, ведущий канадский всадник Эрик Ламаз в марте прошлого года уже добавил трех лошадей в свою конюшню. И вот новые пополнения! Инвесторы, с которыми Эрик Ламаз знаком уже 30 лет, продолжают вложения в успешный спортивный союз. Новые скакуны присоединились к бельгийским конюшням в Экауссиннесе.

Фалько де Татиху – самый младший из прибывших. Пятилетний жеребец, лицензированный студбуком лошадей французской верховой породы, приобретен у заводчика Филиппа Ноэль. Спортивная карьера – главный приоритет для этого талантливого жеребца, но в дополнение к этому, Фалько де Татиху рассматривается и как будущий «родитель», жеребец сделает свой вклад в увеличение спортивной семьи.

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«Я никогда не видел ранее такой пятилетней лошади, столь атлетичной, уравновешенной, обладающей естественными инстинктами, которые обычно приобретаются с годами», – сказал Эрик Ламаз об этом «малыше». – Это исключительная лошадь с прекрасными перспективами не только в конкуре, он также станет племенным жеребцом. Это самый лучший пятилетка, которого я когда-либо встречал в своей карьере!»

Корасон – семилетняя гнедая бранденбургская кобыла, от заводчика Корминта, предложенная британским конным агентом Лекси Картер. Корасон имеет все достоинства современной спортивной лошади: легкая, нацеленная на победу. Кобыла выступала на турнирах FEI в классе для молодых лошадей с голландским всадником и бывшим владельцем Доном Виллемсеном в 2019 году.

«Лекси (Картер прим. ред.) предложила мне эту лошадь после того, как увидела ее в Голландии», – объяснил детали сделки Эрик Ламаз. – Границы были закрыты, я попросил своего хорошего друга (ветерана канадской команды по конкуру) Криса Пратта, который был в Нидерландах, попробовать лошадь для меня. Просмотрев видео, я понял, это больше, чем просто хорошая лошадь, она звезда!»

Наконец, последний скакун, присоединившийся к конюшням «Торри Пайнса», имеет больше опыта, чем другие новые скакуны. Деликалато Маренхоф – двенадцатилетний серый голландский теплокровный мерин. Он выступал на трехзвездочных трассах со шведской всадницей шведкой Софии Вестборг. Начав с более простых турниров, Эрик Ламаз рассчитывает довольно быстро вывести Деликалато на высокий спортивный уровень.

В течение многих месяцев Эрик Ламаз борется с раком головного мозга. Спортсмен не только не прекратил интенсивные тренировки, но и усилил нагрузки. Представлять Канаду на Олимпийских играх в Токио – самая важная спортивная цель ближайшего будущего, которую поставил перед собой всадник.

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