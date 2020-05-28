Конюшни Диридж Фермс «пали жертвой» Covid-19

Владельцы конюшен «Диридж Фермс» (Deeridge Farms), расположенных в Веллингтоне, штат Флорида (США), официально заявили, что больше не будут проводить соревнования серии Пальм-Бич Мастерс (Palm Beach Masters). Экономические последствия глобальной пандемии – вот главная причина такого болезненного решения.

На прекрасной и обширной территории, принадлежащей конюшням, уже несколько лет проводились турниры самого высокого класса: этап Кубка мира FEI Longines (проходит с 2016), в прошлом году здесь был организован Кубок наций FEI Longines для Североамериканской лиги.

«Для меня было большой честью провести серию Пальм-Бич Мастерс на «Диридж Фермс» в Веллингтоне. С самого начала моя семья была полна решимости организовать событие мирового уровня в интересах самых опытных всадников планеты. Мы очень гордимся этой серией, в которой конкур был представлен на высочайшем уровне и атмосфере исключительного гостеприимства», – сказал Лу Джейкобс, основатель Пальм-Бич Мастерс.

«Конечно, мы очень сожалеем, что этапы Кубка мира и Кубка наций в будущем больше не будут проводиться в Веллингтоне и что организатор прекращает свою деятельность», – сказал президент FEI Ингмар де Вос, – Мир сталкивается с беспрецедентной ситуацией, и мы свидетельствуем о разрушительных последствиях пандемии Covid-19 не только для календаря соревнований FEI, но и для всего конного сообщества».

«Мы благодарим семью Джейкобс и команду Палм-Бич Мастерс за проведение этапов Кубков на своих прекрасных фермах Диридж в течение последних нескольких лет, – сказал Билл Морони, главный исполнительный директор «US Equestrian», – Мы выражаем нашу неизменную признательность FEI и Longines за их постоянную поддержку конного спорта на вычайшем уровне».

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