Конный спорт

США проведут первые соревнования после длительного перерыва

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США проведут первые соревнования после длительного перерыва

Фото: Eurosport

Автор:Grand Prix
10 минут назад | Обновлено 9 минут назад

Соединенные Штаты бьют печальные рекорды по количеству жертв от Covid-19. Спорт во всем мире «подчинился» новым правилам, продиктованным пандемией. Но свет в конце тоннеля все же забрезжил! Соревнования CSI2*, заявленные в календаре FEI, пройдут в конном парке Кентукки в Лексингтоне с 17 по 21 июня.

Турниры по конкуру состоятся с двухмесячным «опозданием». Но уже то, что их проведение подтверждено и одобрено в компетентных инстанциях, включая Международный комитет конного спорта, стало своего рода маленькой победой спорта над тяжелой и продолжительной эпидемией, заставившей человечество погрузиться в другую реальность!

Организаторы и участники Split Rock Jumping Tower (SRJT) будут соблюдать драконовские правила санитарной безопасности. «Очевидно, что это трудное для всех время, но мы рады быть одними из первых, кто предложил возможность вернуться к конному шоу», – сказал Дерек Браун основатель и генеральный директор Split Rock Jumping Tour. – Обеспечение безопасности всех экспонентов и участников является нашим главным приоритетом, и мы будем строго соблюдать все протоколы и директивы, выдвинутые организациями: CDC, USEF и FEI. Я призываю всех внимательно ознакомиться с нашими протоколами».

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«Количество лошадей сокращено до 400. К тому же, обширные территории конного парка в Кентукки, обеспечат командам SRJT идеальные условия, чтобы избежать рисков заражения Covid-19», – объясняют организаторы соревнований в своем официальном заявлении. Округ Кентукки также дал соответствующие разрешения для проведения турниров по конкуру. Такой старт позволит всадникам вернуться к соревнованиям в безопасных условиях.

В этом году Split Rock Jumping Tower проводится в шестой раз. Организаторы турниров называют предстоящее «беспрецедентным опытом в конкуре». Разумеется, это совершенно новые техники проведения соревнований, «обыгрывание» других правил участия для всадников и лошадей, а также зрителей. Призовой фонд турниров в этом году будет увеличен, организаторы подготовили также экстравагантные награды и специальные входные пакеты.

С протоколами и директивами Split Rock Jumping Tour можно ознакомиться здесь 

Официальный сайт Split Rock Jumping Tour

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