Конный спорт

Этапы серии игр LGCT и GCL откладываются до 2021 года

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Этапы серии игр LGCT и GCL откладываются до 2021 года

Фото: Eurosport

Автор:Grand Prix
час назад | Обновлено час назад

Индивидуальные турниры лучших всадников планеты Longines Global Champions Tour и командные соревнования Global Champions League в этом году полностью отменены.

В 2020 году должно было состояться 18 мероприятий, финал планировался в Нью-Йорке. В завершение этапов все победители Гран-при Longines Global Champions Tour должны были сразиться за Супер Гран-при LGCT в Праге в рамках плей-офф. В результате состоялся только один этап сезона, который прошел в начале марта в Дохе (Катар). Далее в игру вступил Covid-19…

В Дохе немецкий всадник Дойсер выиграл первый этап Лонжин Global Champions Tour в седле 10-летнего жеребца Киллер Квин VDM. Победу в командном турнире GCL взяла сборная «Лондон Найтс» и ее всадники братья Оливье и Николя Филиппаертсы. В самом начале пандемии организаторы не сразу определились с единым решением о проведении этапов. Спортивные встречи в Майами и Мехико предполагалось отложить до осени. Другие соревнования, в Монако и Мадриде, были сразу же отменены. Теперь неразберихи с турнирами не будет. На прошлой неделе основатель и президент Global Champions Tour голландский бизнесмен Ян Топс сделал официальное заявление: турниры серии возобновятся не ранее 2021 года.    

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«В этом году в таких исключительных обстоятельствах совершенно нереально провести чемпионат безопасно. Мы должны следовать правилам правительств каждого государства, органов здравоохранения. Требования постоянно меняются, причем, в короткие сроки, оказывая серьезное влияние на международную логистику. Ограничения на поездки отличаются в разных странах, поэтому всадники имеют неодинаковые условия для соревнований. Существует также риск второй волны в конце текущего года. При отсутствии лечения и вакцины возникают серьезные затруднения в материально-техническом обеспечении мероприятий. В такой сложной обстановке ответственное решение заключается в том, чтобы начать серию Longines Global Champions Tour и GCL не ранее 2021 года», – говорится в официальном заявлении.

«Никто из нас не мог предвидеть масштабы глобального кризиса, вызванные им страдания, испытываемые столькими людьми, – сказал Ян Топс. – Нашим приоритетом должно оставаться здоровье и безопасность зрителей, персонала, спортсменов и их команд, а также всех, кто живет близ мест проведения соревнований. С большим сожалением мы решили отменить этапы в этом году. Теперь мы все должны объединиться для построения будущего после пандемии, работать на потрясающий спорт в 2021 году и в дальнейшем».  

Напомним, героями прошлогоднего сезона серии игр стали Бен Майер и голландский теплокровный мерин Экспложн W. Пара смела все высшие награды Longines Global Champions Tour и Global Champions League, сделав хет-трик титулов! Победа на плей-офф в Праге – доказательство удивительного спортивного успеха пары! Командой номер один в Global Champions League в прошлом году стала сборная «Лондон Найтс». А победу в Праге в командных соревнованиях на Супер Кубок GCL одержала сборная «Шанхай Свонс». 

Соревнования индивидуальных турниров серии игр LGCT существует в календаре конного спорта уже четырнадцать лет, а четыре года назад появится формат GCL: топ-всадники из разных стран состязаются в составе международных команд.

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