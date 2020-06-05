FEI одобрила требования квалификационных минимумов для Токио 2021

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрили пересмотренные ранее требования к индивидуальным зачетам на Олимпийские игры, перенесенные на 2021 год.

МОК подтвердил, что все Национальные олимпийские комитеты (НОК), которые получили коллективные или индивидуальные путевки на Игры, сохранят их. Учитывая перенос Олимпиады на период с 23 июля по 8 августа 2021 года и в настоящее время невозможность для спортсменов участвовать в соревнованиях из-за пандемии Covid-19, Международная федерация конного спорта (FEI) предложила МОК несколько изменений в отношении прав спортсменов. Во-первых, предполагается ввести новую систему «подтверждения результата» для трех дисциплин: конкура, выездки и троеборья для пар всадник/лошадь, которые уже набрали свои квалификационные минимумы в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Речь идет о том, чтобы все другие пары смогли набрать квалификационные баллы к Олимпиаде в течение достаточного периода времени до истечения срока отбора. Было также решено перенести крайний срок получения квалификационных минимумов на 21 июня 2021 года, то есть на три недели позже соответствующего срока в 2020 году. МОК предоставил квалификационные системы в конном спорте Национальным олимпийским комитетам. Подробная информация, касающаяся квалификационных отборов для токийских Олимпийских игр доступны на веб-сайте FEI:

https://inside.fei.org/fei/games/olympic/tokyo-2020

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Что касается Паралимпийских игр, МПК подтвердил, что все Национальные паралимпийские комитеты, которые получили коллективные или индивидуальные квалификации на участие в Играх, сохранят эти права для Паралимпийских игр в Токио. Учитывая перенос Игр, которые состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года и тот факт, что дата начала квалификационного периода 1 января 2018 года продлевает квалификационный коридор по времени (он захватывает более трех лет, это дольше, чем обычно выделяется для Олимпиады и других крупных чемпионатов), FEI предложил МПК несколько изменений в отношении прав спортсменов. В настоящее время рассматривается период с 1 января 2019 года по 5 июля 2021 года, чтобы гарантировать спортсменам из всех страны равные и достаточные возможности, чтобы набрать квалификационные минимумы, несмотря на текущие проблемы, связанные с Covid-19. Квалификационная система для токийских Паралимпийских игр доступна на веб-сайте FEI. Международный паралимпийский комитет также опубликовал квалификационную систему:

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2020-05/2020_05_18%20Tokyo%20QG%20New.pdf

«Мы ожидаем одобрения наших требований в МОК и МПК для Олимпийских и Паралимпийских игр. Затем мы представим правила Совету FEI для окончательного утверждения на рабочих заседаниях, которые пройдут с 23 по 25 июня. Национальные федерации будут сразу проинформированы, а олимпийские и паралимпийские правила будут опубликованы на сайте FEI», – говорится в официальном заявлении Международной конной федерации.

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