Конный спорт

FEI представила план безопасного запуска соревнований с 1 июля

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FEI представила план безопасного запуска соревнований с 1 июля

Фото: Eurosport

Автор:Grand Prix
час назад | Обновлено час назад

Международная федерация конного спорта обнародовала программу по безопасной организации спортивных мероприятий. Дата, которая может стать отправной точкой возобновления турниров FEI – 1 июля 2020 года.

Увы, оптимизм по проведению соревнований разделяют немногие организаторы. В последние две недели случился очередной «шквал» отмен. Не состоятся традиционные CCI в Бёргли (Англия), CSI в Мадриде (Испания), CSI в Берлине (Германия) и CCI в Варегеме (Бельгия), CSI в Хелисинки (Финляндия). Но несмотря на все эти печальные события для всадников, владельцев лошадей, спонсоров и организатор повод для оптимизма все же появился. FEI объявила, что в штаб-квартире в Лозанне, разработан комплекс мер, которые помогут мировому конному сообществу в организации мероприятий в период санитарного кризиса.

Политика возвращения в игру, как ее называют в FEI, фокусируется на обеспечении безопасности во время пандемии. Национальные федерации и организаторы мероприятий вскоре получат руководство, которое предусматривает эффективные меры в отношении ограничения риска передачи и дальнейшего распространения Covid-19, во время проведения соревнований FEI. Эта политика включает общие рекомендации, которые будут дополнены требованиями местных властей стран организаторов. FEI считает, что должно осуществляться строгое и безоговорочное соблюдение новых правил, которые, как ожидается, станут «новой нормой» на довольно долгое время. Председатель медицинского комитета FEI Доктор Марк Харт предполагает, что пандемия продлится не менее 12-24 месяцев.

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В связи с актуальной санитарной обстановкой в мире Международная федерация конного спорта подчеркивает, что организаторы мероприятий FEI обязаны проводить оценку риска совместно со своими национальными федерациями, а также национальными правительственными и общественными органами здравоохранения. Турниры, в отношении которых FEI не получит завершенного плана оценки рисков и мер по смягчению последствий распространения заболевания, будут исключены из календаря FEI.

«В процессе постепенного возвращения к соревнованиям, мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить риск передачи и дальнейшего распространения Covid-19, это вопрос общественного здоровья. Спорт со своей стороны может продемонстрировать государственным органам, что он готов возобновить свою деятельность», – говорится в официальном заявлении FEI.  

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