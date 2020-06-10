В Европе возобновляются международные соревнования по выездке

С 26 по 28 июня в Венгрии в городе Марьякалнок после продолжительной паузы, вызванной пандемией Covid-19, состоятся международные турниры по выездке.

В программе заявлены соревнования всех уровней: от пони-турниров до Большого приза. Венгрия примет также первый этап Кубка мира по выездке для Восточноевропейской лиги. Уже принято почти две сотни заявок на участие спортсменов. Приятная новость для российских болельщиков, в соревнованиях выступит наша всадница Елена Сиднева в паре с Сакурой.

Разумеется, пристальное внимание к немецким участникам CDI-W. Сильнейшие всадники мира уже на старте, это Хелен Лангеханенберг с Дэмси FRH, Джессика фон Бредов-Верндль на Заире Зет, Фредрик Вандрес в паре с сильнейшей лошадью Са Кёр, чемпионка мира в 2013 и 2014 годах в Вердене.

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Немецкие всадники выступают и на юношеских турнирах, в их числе чемпионы Европы среди юниоров Яна Шредтер и Дер Эрбе. Испытания в Марьякалноке станут для юной всадницы входным билетом на арену для взрослых участников. Отметим также возвращение на соревнования ирландки Анны Мервельдт, всадница снова в седле после травмы, полученной в начале года. Она выступит в паре с Эспорим. В турнирах заявлено участие спортсменов из Нидерландов, Люксембурга, Австралии и Австрии. В последние выходные июня месяца в Ареццо (Италия) также пройдут соревнования CDI для детей, юниоров и молодых всадников. Безусловно, турниры будет организованы с соблюдением необходимых и достаточных мер безопасности в условиях санитарного кризиса.

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