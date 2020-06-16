Мировой рейтинг: от истории к настоящему

Каждый месяц начиная с 2001 года FEI публикует мировой рейтинг всадников по семи дисциплинам конного спорта. Занять место на вершине айсберга для лучших спортсменов планеты – одна из заветных целей в карьере.

Исторически появление рейтинга восходит к началу 90-х годов, так почти три десятка лет назад свою частную версию сильнейших всадников мира составляла голландская компания BCM и ее основатель Паскаль Ренолдон. Среди ведущих спортсменов того времени назывались бразилец Родриго Пессоа, британцы Джон и Майкл Уитакеры, швейцарец Вилли Меллинджер. В начале нового тысячилетия возникла современная версия мирового рейтинга FEI. На продолжительное время верхнюю строчку в конкуре занял немецкий всадник Людгер Бербаум, он удерживал рекорд номера один в течение тридцати восьми месяцев!

В декабре 2004 года немецкая всадница Мередит Майклс-Беербаум стала первой женщиной номер один в конкуре. В общей сложности она возглавляла рейтинг двадцать четыре месяца, с некоторыми перерывами. Особенно удачным стал для всадницы сезон 2008 года, когда Мередит Майклс-Беербаум с февраля по декабрь удерживала лидерские позиции.

Конный спорт В Европе возобновляются международные соревнования по выездке 10/06/2020 В 09:20

Самая титулованная всадница всех времен и народов немка Изабель Верт стала настоящей легендой в мире выездки. Всадница участвовала во всех финалах Кубка мира с 2000 года (за исключением 2005 и 2016 годов), в течение этого времени Изабель Верт завоевала полсотни индивидуальных и командных медалей (шесть из которых – олимпийское золото). В выездке в мировом рейтинге участвуют не всадники, а пара всадник/лошадь. Со своими сильнейшими лошадьми Изабель Верт добилась головокружительного успеха. С декабря 2018 года по март 2019 года в мировом рейтинге вместе с Вейхеголдом, Беллой Роуз и Эмилио королева мировой выездки занимала первое, второе и четвертое места соответственно.

Составление рейтинга FEI теоретически довольно просто. В каждом соревновании всадник получает баллы соответствующие уровню испытаний. В зависимости от дисциплины количество учитываемых результатов варьируется (тридцать лучших результатов в конкуре, восемь лучших в выездке). Полученные баллы действительны в течение года. Так, если бы не ударил санитарный кризис, при составлении мирового рейтинга в июне 2020 года брались бы в расчет лучшие результаты, достигнутые всадниками в период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года. С отменой соревнований, связанных с пандемией Covid-19, пришлось переработать систему подсчета очков. С 1 апреля и до возвращения к нормальной спортивной жизни, полученные баллы действительны более года: для расчета мирового рейтинга в июне 2020 года FEI суммировала баллы, полученные в период с 1 марта 2019 года по 31 мая 2020 года. С переносом Олимпийских игр, отменой финала чемпионата мира Longines и прочими изменениями в турнирном календаре, руководящим органам FEI придется еще дорабатывать расчеты в этом исключительном для спорта году.

На данный момент первое место в рейтинге удерживает швейцарец Стив Герда (3577 баллов), второй результат у его друга и соотечественника Мартина Фукса (3373 балла), третью строку таблицы занимает немец Даниэль Дойсер (3267 балла). Бельгиец Питер Девос (2920 баллов) на четвертой позиции, замыкает пятерку лидеров британец Бен Майер (2918 баллов).

В выездке на вершине немецкие всадницы: две первые строки турнирной таблицы занимает немка Изабель Верт. Первое место всадница удерживает в паре с Беллой Розой 2 (2888 балла), второе – с Вайхеголд Олд (2838 балла). Сразу за чемпионкой разместилась Дороти Шнайдер с Шоутайм FRH (2757 баллов), затем следует Джессика фон Бредоу-Верндль и TSF Далера БиБи (2748 баллов). Датчанка Катрин Дюфур с Аттерупгаардс Кассиди (2695 баллов) на пятом месте.

Текущие рейтинги по всем дисциплинам:

Конный спорт FEI представила план безопасного запуска соревнований с 1 июля 08/06/2020 В 08:45