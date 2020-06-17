В настоящее время номером один в мировом рейтинге шоу-джамперов является швейцарец Стив Гердат.

На этой неделе в живописном городке Гримо, близ Сент-Тропе, после продолжительной паузы, вызванной пандемией Covid-19, состоится большое возвращение международных соревнований. В течение четырех недель с 18 июня по 12 июля здесь пройдут турниры серии Hubside Jumping.

Турнир CSI 4* стартует в этот четверг, 18 июня. В первый день состоятся также соревнования 1 и 2*. Всего пройдет три встречи четырехзвездочного и одно пятизвездочного достоинства. Верхушка рейтингового айсберга направляется во Францию, лучшие всадники планеты выйдут на долгожданный старт в седле своих лучших лошадей. В турнирах заявлено учаcтие почти пятидесяти спортсменов.

Номер один мирового рейтинга швейцарец Стив Гердат рассчитывает на одну из своих выдающихся лошадей – Альбфуэрену Бьянку. Второй в мировом рейтинге швейцарец Мартин Фукс будет стремиться к победе с Гельвет. В предстоящих соревнованиях принимают участие легендарные немецкие всадники: Маркус Энинг и Кристиан Альманн. Прекрасную четверку присылает Италия: Альберто Зорси, Эмануэле Гаудиано, Лоренцо де Лука и Эмилио Бикокки. Бельгия делает ставку на чемпионов Европы в командном зачете: Григори Вателе и Йос Верлой.

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Разумеется, французские конкуристы в абсолютном большинстве на домашнем турнире. Лучшие всадники страны готовы поспорить за высшие награды на родном манеже. Это олимпийские чемпионы в Рио: Кевин Стаут, Филипп Розье, Симон Делестре, Пенелопа Лепрево и Роже-Ив Бост. К ним присоединятся Тьерри Розье, Оливье Перро, Жюльен Эпайяр, Алексис Дерубе и Николя Дельмот.

Расписание соревнований на официальном сайте Hubside Jumping

Конный спорт В Европе возобновляются международные соревнования по выездке 10/06/2020 В 09:20