Майкл ван дер Влойтен – победитель первого Гран-при CSI4* на Лазурном берегу

На прошлой неделе стартовали соревнования Hubside Jumping. Первый четырехзвездочный Гран-при выиграл голландский всадник Майкл ван дер Влойтен в седле 12-летней кобылы Дана Блю.

Долгожданная встреча на первом международном турнире близ Сен-Тропе в городке Гримо, открыла спортивный бал после затяжной паузы, вызванной санитарным кризисом. Соревнования собрали сильнейших всадников мира. Семь турниров CSI4* прошли в первую неделю соревнований. Воскресный Гран-при CSI4* собрал на манеже сорок пять спортивных пар. Шестнадцать всадников в основном испытании показали чистые результаты и вышли в перепрыжку.

Хозяева соревнований – французы обеспечили себе четыре места в финале (абсолютное большинство!) и явно претендовали на подиум. Все мушкетеры прошли перепрыжку чисто, но местной публике так и не посчастливилось услышать Марсельезу воскресным вечером. Симон Делестр на Берлюксе Зед показал прекрасное время 26,89 секунды, однако уступил бронзовому призеру чуть более десяти сотых секунды и остановился в шаге от пьедестала. Француз Кевин Стаут на Викинг д’ла Руссери завершил испытание за 27,82 секунды, это седьмое место. Его соотечественники: Эдвард Леви в седле Сириус Блек и Пенелопа Лепрево на Экскалибуре де ла Тур Видаль разместились на восьмом и девятом местах, соответственно.

Конный спорт Лучшие всадники мира встретятся в Сен-Тропе на турнирах Hubside 19/06/2020 В 08:12

Номер два в мировом рейтинге швейцарец Мартин Фукс провел турнир в седле 11-летнего мерина Сильвер Шайн. Пара не избежала провала в перепрыжке и не сумела войти в призеры Гран-при. По одной сбитой перекладине оставила на манеже американка Лаура Краут на Конфу, так же как и швейцарская всадница Яника Спригер на Кинг Эдварде.

Австриец Макс Кухнер на Электрик Блю Пи был осторожен, но недостаточно быстр. Свое чистое выступление всадник провел за 29,22 секунды и вышел на двенадцатое призовое место. Шведка Эвелина Товек на Уиннету де ла Хамент Зед и итальянец Роберто Превитали на Вицеверса де ла Рок были немного быстрее и также вышли на призовые позиции с десятым и одиннадцатым результатами, соответственно. Отличный темп набрал бразилец Юрий Мансур на Альфонсе Санто Антонио, пара остановила стрелку секундомера на отметке в 27,65 секунды и заняла шестое место. В пятерку лидеров попал ирландец Марк Маклей на Джаско Vd Биссшоп, его результат 27,55 секунды.

Победители Гран-при CSI4* Майкл ван дер Влойтен и Дана Блю прилетели к финишу за 26,00 секунды и не оставили никаких шансов своим соперникам. Почти на секунду больше затратил на перепрыжку серебряный призер бельгиец Йос Верло в седле Игоря, время прохождения испытания составило 26,57 секунды. Третий результат в 26,60 секунды показали итальянец Эмилио Бикокки и Эвита ЭсДжи Зет.

Результаты Гран-при CSI4*:

Результаты всех турниров CSI1*, CSI2*, CSI4* первой недели Hubside Jumping:

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