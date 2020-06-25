Нормандия проведет Longines Deauville Classic в августе

В четвертый раз во французском городе Довиль соберутся сильнейшие всадники мира. В этом году соревнования пройдут с 13 по 16 августа.

Свое участие заявили американцы: Кент Фаррингтон и Лаура Краут. Французская публика с нетерпением ждет на арене местных героев, защищающих триколор: Патриса Делаво и Пенелопу Лепрево, среди участников также известные жокеи.

Первые турниры Longines Deauville Classic состоялись в Нормандии в 2017 году. В этом непростом для спорта году организаторы соревнований и генеральный спонсор швейцарский часовой дом Longines решили не отменять спортивную встречу. В течение четырех дней пройдут международные соревнования уровня 3*, 1* и турниры для молодых 7-летних лошадей, а также командные турниры комбинированного формата: конкур и скачки. Традиционно заключительным испытанием станет Гран-при, который состоится в последний день соревнований, в воскресенье. В прошлом году свой триумф на Гран-при Довиля праздновала американская всадница Марджи Голдштейн-Энгл в седле Дикаса.

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Особенного внимания заслуживает турнир Longines Equestrian Challenge Нормандии. Это единственное в своем роде, уникальное испытание, которое соберет 7 команд. По одному жокею и одному конкуристу будет включено в каждую команду. Спортсмены проведут междисциплинарный обмен, так жокеи будут проходить испытания по конкуру, а конкуристы проведут скачки. Победителями 2019 года стала французская пара: троеборец Николя Астье и жокей Тео Башело.

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