CAS оправдал швейцарскую наездницу: ее лошадь съела сено, на которое помочился реальный допингист

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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес оправдательный приговор известной швейцарской наезднице Наде Петер Штайнер по допинговому делу, сообщает Horse and Hound.

В 2017 году после победы на одном из турниров в организме лошади Штайнер обнаружили запрещенный препарат трамадол. Спортсменка была лишена победы и схлопотала 4-летнюю дисквалификацию.

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В суде Штайнер смогла доказать, что допинг попал в организм ее животного случайно. Согласно официальной версии, лошадь Нади съела сено, на которое перед этим помочился один из представителей ее команды. На суде мужчина признался, что действительно использовал трамадол как обезболивающее.

В январе 2020 года канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант доказала , что запрещенное вещество лигандрол попало в ее организм после «интенсивного обмена жидкостями» с парнем.

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