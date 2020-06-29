Майкл ван дер Влойтен и Дана Блю снова выиграли Гран-при CSI4* в Гримо

Во Франции прошла вторая неделя соревнований Hubside Jumping. Победители – голландский всадник Майкл ван дер Влойтен и 12-летняя кобыла Дана Блю второе воскресенье подряд собирают высшие трофеи турнира.

Трассу выстроенную французским курс-дизайнером Грегори Бодо штурмовали сорок восемь спортивных пар. Как и на прошлой неделе, чистых выступлений было шестнадцать. Две участницы: американка Джессика Спригстин и француженка Пенелопа Лепрево попали в ловушку времени, и с одним штрафом каждая, выбыли из претенденток на главный приз.

Тон перепрыжке сначала задал итальянский всадник Эмануэле Гаудиано в паре с Чалу. Блестящее выступление итальянец завершил за 38,05 секунды. Выйдя на финальное испытание голландец Майкл ван дер Влойтен помимо набора идеальной скорости, точнейшим образом промерил повороты, которые Дана Блю мастерски срезала, сохраняя полное равновесие. Пара пересекла финишную черту и остановила стрелку секундомера на отметке в 37,66 секунды.

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Такой показатель заставил других участников перепрыжки ускориться. Хозяин соревнований, олимпийский чемпион в командном зачете француз Кевин Стаут в седле Толедо Мескам Харкур уступил победителям всего пять сотых секунды и мог бы смело рассчитывать на второе место, если бы ни досадный фол. С четырьмя штрафными пара остановилась на десятой призовой позиции. Бельгиец Питер Девос на Клер Зед был также скор, время прохождения маршрута составило 37,72 секунды. Но сбитая перекладина также не подпустила пару к подиуму.

Итальянского всадника Эмануэле Гаудиано, расположившегося за голландцем Майклом ван дер Влойтеном, сдвинул на третье место немец Даниэль Дойсер в седле Киллер Квин Vdm. Пара пришла к финишу за 37,96 секунды и стала серебряным призером Гран-при. В шаге от пьедестала остановился ирландец Бертрам Аллен на Дэнсинг Квин Зед, показавший результат в 38,53 секунды. Замкнул пятерку лидеров француз Матье Било верхом на Кель Филу 13, время прохождения маршрута составило 39,20 секунды.

«Дана Блю – увлечена соревнованиями. Она всегда борется, причем не только за своего всадника, но и за себя, она настоящая победительница, просто обожает выигрывать! На такой трассе, перед лицом таких конкурентов, это первостепенное качество: победа всегда разыгрывается в уме, чтобы потом реализоваться! – сказал о своей лошади Майкл ван дер Влойтен.

На следующей неделе голландский всадник, дважды герой турниров Hubside Jumping уступит место на манеже своему отцу: Эрику ван дер Влойтену, который вместе с другими участниками сразится за приз пятизвездочного достоинство. Гран-При CSI5* пройдет в воскресенье.

Результаты Гран-при CSI4*:

Результаты всех турниров второй недели Hubside Jumping:

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