Невзоров – о лошади, съевшей допинг через сено с мочой: «Голодающая крестьянская кляча – возможно»

Журналист сомневается в правдивости версии хозяйки животного.

История швейцарской наездницы Нади Петер Штайнер и ее лошади-допингиста привлекла внимание журналиста Василия Уткина. Василия заинтересовала версия девушки, которая оправдала попадание трамадола в организм животного сеном с допингом – якобы на него помочился один из представителей ее команды, принимавший запрещенный препарат в качестве обезболивающего.

За комментарием Уткин обратился к Александру Невзорову – журналисту, наезднику и каскадеру.

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«Могу утверждать, что лошадь не будет есть такое [с мочой] сено. Голодающая крестьянская кляча – возможно, после недели лютейшего поста. Спортивная сытая – никогда. Нам приходилось выкидывать целые кипы сена, это такие тюки специальные по 12-15 кг, если на них писал кот. Или мыши», – цитирует Невзорова Уткин в своем телеграм-канале.

В январе 2020 года канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант доказала , что запрещенное вещество лигандрол попало в ее организм после «интенсивного обмена жидкостями» с парнем.

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Конный спорт CAS оправдал швейцарскую наездницу: ее лошадь съела сено, на которое помочился реальный допингист ВЧЕРА В 21:20