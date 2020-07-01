Чемпионат мира по дистанционным конным пробегам перенесен на 2021 год

Названа новая дата чемпионата ДКП – май 2021 года. Догадаться о причине переноса нетрудно – пандемия Covid-19.

Решение о переносе было принято по соглашению между FEI, итальянской Национальной федерацией конного спорта и организаторами соревнований. Чемпионат должен был состояться в Италии, в Сан-Россоре (недалеко от Пизы) в сентябре 2020 года. Исполнительный комитет FEI и Временный комитет по дистанционным конным пробегам пришли к мнению о переносе даты, после консультаций с Рабочей группой по координации графика пробегов, итальянской Национальной федерацией и организаторами чемпионата. Окончательное решение подтвердил Совет директоров FEI на внеочередном заседании, состоявшемся 19 июня.

Квалификационный отбор на чемпионат будет осуществляться в соответствии со статьей 836 новых правил по конным пробегам FEI, который вступит в силу 1 июля 2020 года. Совет директоров FEI также согласился продлить квалификационный период, чтобы дать участникам больше времени на прохождение испытаний, график которых был нарушен в 2020 году в результате санитарного кризиса. Все детали еще предстоит доработать Временному комитету по пробегам и FEI. Подробности будут сообщены позднее.

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В 2021 году уже запланировано два чемпионата по пробегам: Панамериканский чемпионат в Кампинасе (Бразилия), который намечен на 28 и 29 июля, а также чемпионат Европы по в Эрмело (Нидерланды), даты проведения с 6 по 11 сентября. «На прошлой неделе FEI обратилась к пятьдесят одной Национальной федерации конного спорта, чтобы запросить их мнения на предлагаемую отсрочку чемпионата мира. Так были заданы вопросы, поддерживают ли федерации перенос чемпионата мира ДКП на май 2021 года и будут ли они в этом случае участвовать в региональных чемпионатах. В общей сложности тридцать четыре Национальные федерации откликнулись на вопросник, из них тридцать три федерации дали положительные ответы, как для отсрочки, так и для их участия в чемпионатах в 2021 году», – говорится в заявлении FEI.

«После консультаций с Национальными федерациями, чьи спортсмены участвуют в пробегах, мы уверены, что пришли к компромиссу. Особенно это имеет значение для наших лошадей, мы смогли выиграть время на их необходимую подготовку для квалификаций на предстоящее важное событие», – сказала Сабрина Ибаньес, генеральный секретарь FEI.

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