Отмена чемпионата Европы 2021 года вызвала жаркую полемику

На последнем заседании FEI было оглашено об официальной отмене чемпионата Европы по олимпийским и паралимпийским дисциплинам: конкуру, троеборью, выездке, паралимпийской выездке. Европейская федерация конного спорта (EEF) обратилась к FEI с просьбой пересмотра данного решения.

Главным аргументом в пользу отмены чемпионата Европы, запланированного на 2021 год, FEI назвала перенос Олимпиады в Токио на этот же 2021 год. Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будапешт должен был принять соревнования чемпионата Европы по пяти дисциплинам с 23 августа по 5 сентября 2021 года. Международная конная федерация оценила, что подобная накладка по датам делает невозможным проведение этих двух масштабных мероприятий. Не состоится также чемпионат Европы по троеборью, проведение которого планировалось с 11 по 15 августа 2021 года во французском Арас дю Пин.

Спущенное сверху решение о лишении европейцев их чемпионата, вызвало резкие споры, даже сопротивление в спортивных кругах. Европейская федерация конного спорта в обращении к FEI выражает уверенность, что отмену нужно пересмотреть, новые обстоятельства организации могут дать чемпионату зеленый свет. Протесты профессионального сообщества заставили отреагировать Международную федерацию конного спорта. Правление FEI поручило своим чиновникам представить предложение на каких условиях проведение чемпионата все же осуществимо. Так должны быть детально проработаны вопросы о месте проведения, принимающей стороне, датам и т.д. Обсуждение всех этих вопросов пройдет на следующем заседании Правления FEI, которое состоится 21 июля.

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Вот несколько мнений по данному вопросу, которые высказали европейские конкуристы в опросе, проведенном GrandPrix.

Йос Верлой (Бельгия) чемпион Европы в командном зачёте, вице-чемпион Европы в индивидуальном зачёте: «На этот вопрос можно посмотреть с двух сторон. Во-первых, проведение в одно и то же время Олимпийских игр и чемпионата Европы – не лучшее решение для спорта. Сильнейшие всадники выберут Олимпиаду. Но и чемпионат чрезвычайно важен. Спортсменам необходимо поддерживать уровень мастерства. С другой стороны, если Олимпиада не состоится, а это реальный риск, многие окажутся без серьезных испытаний в течение двух лет. Я думаю, что, решение об отмене чемпионата было слишком скоропалительным».

Кевин Стаут (Франция), олимпийский чемпион в командном зачёте и президент Международного клуба конкуристов (IJRC):

«Я очень сожалею, что чемпионат Европы был отменен. Это решение принималось очень быстро, его одобрили в FEI на единственном заседании, не были проведены консультации ни с Клубом, ни с Национальными федерациями. Вместе с другими членами Клуба конкуристов мы направили письмо в FEI, объяснив, что мы всадники, так же как и владельцы лошадей, выражаем сожаление, что несмотря на весьма отдаленную дату чемпионата, не было найдено

другого решения, – кроме его отмены. Более того, вообще не рассматривался компромиссный вариант! Возможно было поднять вопрос об изменении дат чемпионата или места его проведения, разделить дисциплины, чтобы организационная нагрузка была меньше. Клуб конкуристов выдвигает следующие аргументы в защиту чемпионата Европы: на Олимпийских играх страну представляют только три спортивные пары, в то время как многие другие всадники и лошади, не участвуя в Играх, потеряют возможность соревноваться на чемпионате. Кроме того, такие страны, как Италия и Испания, не участвующие в Олимпиаде, полностью лишаются в 2021 году для своих всадников, владельцев лошадей, заводчиков соревноваться в турнирах такого уровня как чемпионат».

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