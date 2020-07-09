Стив Герда номер один в мире… и первый на Гран-при CSI 5* в Гримо

Завершилась третья неделя соревнований Hubside Jumping в Гримо (близ Сент-Тропе). Первый Гран-при пятизвездочного достоинства швейцарский всадник взял в седле 11-летнего мерина Викторио де Фротар. Второе место у хозяина соревнований француза Эдварда Леви верхом на Ребеке Эль Эс. Третий результат показал швед Педер Фредриксон в паре с Кэтч Ми Нот Эс.

Долгожданный Гран-при CSI 5* наконец состоялся! Двадцать всадников, входящих в топ-30 «столкнулись» на старте в борьбе за высший трофей соревнований. Трасса была выстроена французским курс-дизайнером Седриком Лонжи, который дебютировал на проекте пяти звезд. Всего в финальном турнире неделе приняли участие сорок семь спортивных пар.

Двенадцать чистых выступлений были показаны в основной части Гран-при. Но перепрыжка ждала только девять спортивных пар. Как и на прошлом Гран-при в Гримо, любимица французской публики Пенелопа Лепрево не уложилась в отведенное время для прохождениея маршрута. По одному штрафу за превышение нормы времени получили бельгиец Жером Гери и швейцарка Яника Спрунгер.

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Лучший скоростной результат финального испытания показал немец Даниэль Дойсер верхом на Киллер Квин Vdm, пара пришла к финишу за 37,66 секунды. Увы, оставленная на манеже сбитая перекладина, не позволила всаднику подняться выше седьмого места. Сразу за ним расположился француз Титуан Шумахер на Атом Зед и итальянец Альберто Зорзи, также допустившие по одному провалу. Бельгиец Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Экстра провел чистое выступление за 40,50 секунды и занял шестое место. В пятерку лидеров вошел Кевин Стаут на Викинг д’ла Руссери, остановивший стрелку секундомера на отметке в 39,33 секунды. В шаге от пьедестала остановился бельгиец Нильс Бруенсилс на Делюкс ван Тэ энд Эль с результатом в 39,02 секунды.

Шестой мирового рейтинга швед Педер Фредриксон стал бронзовым призером Гран-при. В паре с Кетч Ми Нот всадник пришел к финишу за 38,86 секунды. Второе место 26-летнего француза Эдварда Леви было настоящим триумфом. Юный спортсмен уступил только одному всаднику, но какому (!) номеру один в мире – Стиву Герде. Результат Эдварда Леви и Ребеки Эль Эс составил 37,86 секунды. Победители: Стив Герда и Викторио де Фротар провели выступление за 37,73 секунды.

«Викторио уже выиграл три Гран-при 5 звезд, в которых он участвовал в этом году. Я знал, он может это сделать снова. И все же было много неизвестных на этом Гран-при, – сказал Стив Герда. – Я не достаточно скакал с моими лошадьми во время самоизоляции. Он (Викторио де Фротар прим. ред) очень хорошо прыгал в первую неделю Hubside Jumping, потом вернулся домой, чтобы немного отдохнуть на прошлой неделе. В четверг он очень хорошо провел первое испытание, а затем в пятницу на турнире 1,50 м я почувствовал, что он немного устал. Поэтому сегодня я не был уверен в его результативности. Вчерашний день отдыха, очевидно, принес ему много пользы, потому что во время первого гита он прыгал невероятно. Я даже думаю, что он редко прыгал так хорошо! На первом испытании у меня было потрясающее чувство. В перепрыжке он действительно сражался за меня, и я очень им горжусь! На следующей неделе я продолжу выступать, но без Викторио, он отправится домой, чтобы спокойно восстановить силы».

Результаты Гран-при CSI 5*:

Результаты всех турниров третьей недели Hubside Jumping:

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