Нильс Бруенсилс завоевал финальный Гран-при на Hubside Jumping

Заключительное испытание Гран-при CSI 4* на Лазурном берегу Франции бельгийский всадник взял в паре с 14-летней кобылой Гансия де Мюз. На втором месте ирландец Дэнис Линч в седле Кристелло. Третий результат показал итальянский всадник Эмануэле Гаудиано верхом на Чалу.

Четырехнедельные соревнования турниров Hubside Jumping в Гримо завершились в это воскресенье розыгрышем Гран-при CSI 4*. В финальном соревновании приняли участие сорок шесть спортивных пар. Маршрут был выстроен по проекту французского курс-дизайнера Седрика Лонжи. Пятнадцать пар оценили комфорт трассы и прошли испытание играючи, обеспечив свои места в перепрыжке.

Сложности начались на заключительной стадии. Ошибок в перепрыжке было предостаточно. Британец Скотт Браш в седле Хелло Винсент сбил две перекладины. По четыре штрафных заработали немцы Маркус Эннинг на Старгольде и Кристиан Альманн верхом на Солид Гольд Зед. Не всё гладко пошло и у хозяев соревнований. Из пяти французских пар, чисто прошел перепрыжку только Эдвард Леви на Уно де Серизи, всадник вошел в пятерку лидеров с результатом в 40,75 секунды. Всего семь чистых выступлений показали участники четырехзвездочного Гран-при.

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Именно на безошибочный, а не скоростной результат сделал ставку итальянец Филиппо Марко Болоньи на Килацио, пара пришла к финишу почти за 52 секунды, это седьмое место на турнире. Более чем на секунду быстрее стал результат бельгийца Константа ван Паесшена в седле Исадор ван де Хелла, всадник завершил испытание за 41,86 секунды и стал шестым на Гран-при.

В шаге от пьедестала остановился бразилец Марлон Модоло Занотелли в седле VDL Эдгар Эм, остановивший стрелку секундомера на отметке в 40,26 секунды. Всего шесть тысячных секунды выиграл у него Эмануэле Гаудиано верхом на Чалу, сделавший свою бронзу за 40,20 секунды. Ирландский всадник Дэнис Линч и Кристелло прошли финальное испытание за 39,99 секунды, упустив пальму первенства бельгийцу Нильсу Бруенсилсу в паре с Гансия де Мюз. Победители сумели сократить повороты и выиграть необходимые десятые доли секунд. Время прохождения перепрыжки, затраченное Нильсом Бруенсилсом составило 39,73 секунды.

«Я знаю, что Гансия де Мюз, моя лошадь, может быть очень быстрой, но, столкнувшись с такими всадниками, да на таких лошадях (!) нельзя сказать, что это было спокойным делом, – смеясь, прокомментировал свое выступление Нильс Бруенсилс. – Я старался идти на все возможные риски, и испугался, когда увидел, что некоторые из всадников опасно приближаются к моему показателю времени. Действительно, победа не была в кармане… Но все слова будут недостаточными, чтобы описать Гансию. Эта кобыла действительно потрясающая. Она выиграла всё в своей жизни, и даже долгий перерыв во время самоизоляции не остановил её на победном пути. Эти недели на юге Франции, на Hubside Jumping были потрясающими. Всё идеально организовано как для лошадей, так и для всадников. Спасибо команде организаторов!»

Результаты Гран-при CSI 4*:

Результаты всех соревнований:

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