Фредерик Вандрес победил в КЮРе Большого приза CDI3* в Хагене

Немецкий всадник в седле 13-летнего ганноверского мерина Дюк оф Бритэн отметил в эту субботу первую большую победу после затяжного перерыва.

Соревнования по выездке в Хагене стали первыми международными мероприятиями в спортивном календаре Германии. Все запланированные турниры были отменены или отложены еще с середины марта из-за распространения Covid-19. И вот долгожданные соревнования, наконец состоялись! Участниками стали лучшие всадники со всей Европы. Нашу страну в Хагене представили Анна Гусейнова в паре с 6-летним Джаст Микки и Никита Сурженко на Флор Д’аккор.

На первых позициях во всех ведущих испытаниях вновь оказалась немецкая школа выездки. В пятницу прошел Большой приз. Победу одержала немка Джессика фон Бредоу Верндль на TSL Далера БиБи, ее результат составил 79.370%. Фредерик Вандрес и Дюк оф Бритэн заняли второе место и установили личный рекорд, получив от судей 75,848%. Швед Патрик Киттель на Уэлл Дан де ла Рош набрал суммарный бал 75.848% и занял третье место.

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На КЮРе Большого приза CDI3* пара Фредерик Вандрес и Дюк оф Бритэн стали первыми, жюри оценило их выступление в 80,360%. Второй результат показал немецкий всадник Зенке Ротенбергер верхом на 12-летнем мерине Сантиано, жюри выставило 77.750%. Это было шестое крупное совместное соревнование для Зенке Ротенбергера и Сантиано. 25-летний немецкий всадник большие награды брал в паре с Космо, так вместе спортивная пара завоевала командное золото на Олимпийских играх 2016 года и на Всемирных конных играх в 2018 году, а также на чемпионатах Европы 2017 и 2019 годов. Последний чемпионат стал заключительным выступлением дуэта.

Третье место КЮРе Большого приза CDI3* заняла шведская всадница Антония Рамель на 14-летнем голландском полукровном мерине Бразэ де Жу, результат бронзовых призеров –77.050%. Пара пять раз выступала в Кубке Наций, а также приняла участие на чемпионате Европы в августе прошлого года.

Результаты всех турниров по выездке в Хагене:

https://www.eurodressage.com/2020/07/16/scores-2020-cdi-hagen

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