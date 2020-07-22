Расписание соревнований на Олимпийских играх в Токио утверждено

На прошлой неделе Оргкомитет Олимпиады определился с программой соревнований по конному спорту.

Напомним, в конце марта МОК принял решение о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр на 2021 год. Олимпиада в Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры – с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Для олимпийских дисциплин: конкуру, троеборью, выездке, – в первоначальную программу спортивные чиновники внесли небольшие изменения по датам и времени проведения турниров. Так, соревнования смещены на один день. Если бы Олимпиада состоялась этим летом, конноспортивные испытания начались бы 25 июля и завершились бы 8 августа. Согласно новым реалиям, летом 2021 года турниры пройдут с 24 июля по 7 августа.

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Выездка откроет бал с 24 по 28 июля, затем в игру вступят троеборцы с 29 июля по 2 августа. С 3 по 7 августа 2021 года конкур завершит Олимпиаду. Программа Паралимпийских игр будет объявлена в ближайшее время.

Полное расписание турниров доступно на странице, посвященной Олимпийским играм, на сайте FEI:

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