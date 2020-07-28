Майкл ван дер Влойтен выиграл Гран-при CSI3* в Лире

Финальное испытание голландский всадник взял в седле 10-летнего мерина Бовиль Зед. На втором месте француз Титуан Шумахер в седле Атома Зед. Третий результат показал бельгиец Питер Слименс верхом на Икарусе.

На прошлой неделе в бельгийском городе Лире завершились турниры CSI3*. За Гран-при с высотой препятствий до 150 см сразились шестьдесят (!) спортивных пар. Такой формат соревнований, с привлечением многочисленных участников, не всеми спортсменами был воспринят положительно. Так, олимпийский чемпион канадский всадник Эрик Ламаз, вовсе предпочел отказаться от участия в заключительном турнире. Другие звезды конкура (а их на соревнованиях было предостаточно) вышли на трассу, чтобы побеждать после долгого простоя, вызванного санитарным кризисом.

Всего одиннадцать чистых результатов показали всадники Гран-при. Выступивший чисто в основной части испытания бразильский всадник Марлон Модоло Затонелли в седле Икаруса, попал в ловушку времени и остановился на двенадцатом призовом месте.

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Перепрыжка удалась шести спортивным парам, которые пришли к финишу с нулями на табло штрафных. Увы, не заладилось выступление у ирландца Даррага Кенни верхом на Балу дю Ревентон. Пара сносила перекладину за перекладиной, заработав в итоге восемнадцать штрафных. Бельгийцы Жиль Тома на Конак и Йос Верлой в седле Каракаса получили по четыре штрафных и остановились на седьмом и восьмом местах, соответственно. Олимпийский чемпион, французский всадник Кевин Стаут в седле Фор Джой ван’т Зоргвилет, так же как и голландец Барт Блис на Израэль Диннехове, также не избежали провалов.

Осторожное выступление показала пара Франсуа Мати и Уно Де Ла Рок. Бельгиец четко выполним перепрыжку и уложился в отведенное время, придя к финишу за 41,10 секунды. Однако, этот результат не позволил всаднику подняться выше шестого места. В пятерку лидеров ворвался голландец Юр Вриелинг на КМ Кальседоне, остановивший стрелку секундомера на отметке в 38,63 секунды. Блестящее выступление показали немец Маркус Энинг и Мизанто Прет А Ту, пара набрала отличный темп и закончила испытание за 36,35 секунды, это окажется четвертым результатом соревнований.

Хозяин турнира бельгиец Питер Климентс на Икарусе опередил знаменитого немца на три сотых секунды и с результатом в 36,32 секунды сумел занять третье место на подиуме. 26-летний французский всадник Титуан Шумахер на Атоме Зед лидировал в перепрыжке. Время прохождения испытания составило 35,28 секунды. Но удача в последнее время широко улыбается голландцу Майклу ван дер Влойтену. Всадник выиграл в этом месяце два Гран-при CSI4* в Гримо. В Лире, он снова стал первым! Вышедший на трассу последним, голландец верхом на Бовиль Зед побил время французского всадника на четыре сотых секунды и с результатом в 35,24 секунды стал золотым призером Гран-при.

Результаты Гран-при CSI3*:

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