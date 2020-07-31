Турниры CSI3* в Аахене состоятся в сентябре 2020

Отменить нельзя, провести! Такое новое решение приняли организаторы знаменитого конного фестиваля в Аахене. Соревнования по конкуру «Aachen International Jumping» пройдут с 4 по 6 сентября 2020 года.

Традиционно немецкий Аахен ежегодно в июле собирал на своей площадке этапы Кубка Наций по конкуру, выездке, драйвингу, международные турниры по троеборью, вольтижировке, а также Гран-при Ролекс серии Большого Шлема. В этом году из-за санитарной обстановки, связанной с распространением Covid-19, турниры сначала были полностью отменены. Однако на прошлой неделе появилось новое решение: организаторы CHIO проведут трехдневный международный турнир по конкуру. Все остальные соревнования, в том числе CHIO, отложены до лучших времен.

Пятьдесят лучших всадников планеты и двадцать пять сильнейших молодых конкуристов будут соревноваться на стадионе «Дойче Банк», который традиционно принимал турниры по выездке. Многие известные спортсмены уже подтвердили свое присутствие в Аахене. Трассы будут выстроены одим из лучших курс-дизайнеров мира Фрэнком Ротенбергером. Ежедневно запланировано по четыре соревнования.

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«Существует огромный интерес, чтобы попасть в старт-лист», – сказал Фрэнк Кемперман, президент компании-организатора Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV). Лучшие немецкие всадники: Маркус Энинг, Людгер Беербаум, Даниэль Дойсер и Кристиан Ахльманн, сразятся с такими международными звездами, как Пенелопа Лепрево и Кевин Стаут (Франция), Эрик Ламаз (Канада), Питер Девос (Бельгия), Хенрик фон Эккерманн и Педер Фредриксон (Швеция).

«Не только спортсмены, но и поклонники конного спорта жаждут живого присутствия. Зрителей должны быть допущены на соревнования, разумеется, в соответствии с текущими техническими требованиями, – прокомментировал Михаэль Мронц, генеральный директор Aachener Reitturnier GmbH (ART). – В настоящее время, в тесном сотрудничестве с властями, мы разрабатываем концепцию санитарной безопасности мероприятий. Подробности, включая информацию о продаже билетов, будут объявлены в ближайшее время».

Официальный сайт соревнований:

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