Два десятка лучших всадников мира сразятся в Довиле

На следующей неделе с 13 по 16 августа во Франции начинаются соревнования Longines Deauville Classic. Двадцать всадников из топ-50 подтвердили свое участие в турнирах.

Национальные конные федерации отправляют на нормандскую встречу своих лучших конкуристов. В соревнованиях примут участие спортсмены из двадцати стран, таких как Бразилия, Великобритания, Египет, Ирландия, Италия, Колумбия, Нидерланды, Португалия, США, Швейцария и др.

Швейцария будет представлена звездами первой величины: номер один в мире Стив Герда и номер два – Мартин Фукс. В составе участников девятый в мировом рейтинге Скотт Браш (Великобритания), девятнадцатый – Йос Верлой (Бельгия).

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Принимающая сторона высталяет на турниры своих чемпионов. За Францию сразятся Жюльен Эпайяр, Кевин Стаут, Пенелопа Лепрево, Симон Делестр, Роже-Ив Бост и Алексис Дерубе.

Увы, запланированное участие американской всадницы Лауры Краут – отменяется. Американка пока не сможет вернуться в седло. На прошлой неделе Лаура Краут получила травму и была госпитализирована после падения во время выступления на турнире в Кроненберге (Нидерланды).

В четверг 13 августа состоится первый этап Longines Equestrian Challenge Нормандии. Это уникальный командный турнир по междисциплинарному обмену, в нем принимают участие жокеи и конкуристы. Стартовое испытание начнут конкуристы на скачках, а на следующий день, в пятницу, на втором этапе жокеи пройдут испытания по конкуру. Традиционно соревнования завершатся в воскресенье. Финальным турниром станет Гран-при Довиля.

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