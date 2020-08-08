Семь недель турниров добавит в спортивный календарь Hubside Jumping

Новые даты и новые соревнования подарят большому спорту организаторы турниров Hubside Jumping. С 20 августа по 18 октября всадники топ-уровня, а также молодые спортсмены приедут во французский городок Гримо, близ Сен-Тропе, где пройдут соревнования CSI 5*, 4*, 2* и 1*

Возобновление международных соревнований после продолжительной паузы, вызванной санитарным кризисом, состоялось в Гримо в июне. В течение четырех недель лучшие спортсмены мира сражались на Лазурном берегу. 22 всадника из 30 лучших в мире приняли участие в турнирах CSI 5* в июле. Спортсмены высоко оценили качество организации этих первых соревнований после отмены карантинных мер.

В расписании предстоящих турниров запланировано:

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CSI 4*, 2* и 1* с 20 по 23 августа;

CSI 5*, 2* и 1* с 27 по 30 августа;

CSI 4*, 2* и 1* с 10 по 13 сентября;

CSI 5*, 2* и 1* с 17 по 20 сентября;

CSI 4*, 2* и 1* с 24 по 27 сентября;

CSI 4*, 2* и 1* 8-11 октября;

CSI 4*, 2* и 1* с 15 по 18 октября.

Садри Фегайер, организатор Hubside Jumping и президент Haras des Grillons сказал: «Это огромная честь поддержать мировой конкур, проводя соревнования, которые станут одними из немногих подобного уровня в этом году. В то же время это большая ответственность, к которой мы относимся со всей степенью серьезности. Профессиональный спорт нуждается в таких встречах, всадники должны иметь возможность заниматься спортом и делать свою работу, для лошадей также необходимо поддерживать высокий уровень, совершенствоваться, как это было до санитарного и экономического кризиса, вызванного Covid-19».

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