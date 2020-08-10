Марк Дилассе победил на Гран-при CSI3 * в Бельгии

Главное испытание турниров в Опглаббеке (Бельгия) французский всадник выиграл в седле 10-летнего жеребца Ариото дю Жевре. Второе место тоже за Францией – серебряным призером стала пара Эдвард Леви и Уно де Серизи. Третий результат показал хозяин соревнований бельгиец Питер Климен на Кинтини.

В эти выходные в Бельгии завершились турниры CSI3*-CSI1*-CSIYH. Борьбу за финальный Гран-при CSI3* с высотой препятствий до 155 см держали шестьдесят спортивных пар. После первого гита определились восемь участников перепрыжки. Два всадника не прошли в финал, попав в ловушку времени, это немец Максимильян Лиль и аргентинец Эсекииль Андрес Ферро Менендес. Собственно, перепрыжка была разыграна всадниками только трех стран: Бельгии, Германии и Франции.

Француз Симон Делестр в седле Копилот Батилли Зед затратил почти 50 секунд на прохождение испытания. Но даже не смотря на такую предусмотрительность паре не удалось избежать ошибок, с двумя провалами французский всадник занял восьмое место. Восемь штрафных получил и бельгиец Жером Гери на Кель Омм де Ус, это седьмой результат на турнире. По одному провалу допустили бельгиец Франсуа Мати младший в седле Уно де Ла Рок и француз Грегори Коттар на Бибичи, занявшие пятое и шестое места, соответственно.

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Самым быстрым стало выступление немца Кристиана Альманна на Солид Гольд Зед. Пара буквально прилетела к финишу за 36,63 секунды. Увы, сбитая перекладина не позволила этой блестящей паре претендовать на место на подиуме, это четвертое место на Гран-при.

Победители французский всадник Марк Дилассе и 10-летний жеребец Ариото дю Жевре были безупречны и по точности исполнения, и по темпу выступления. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 37,08 секунды. Другой французский участник Эдвард Леви на Уно де Серизи пришел к финишу за 37,86 секунды. Третий чистый результат за бельгийцем Питером Клименсом в седле Кинтини, время прохождения испытания составило 37,95 секунды.

Результаты Гран-при CSI3*:

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