Финал Кубка Наций отменен

Международная федерация конного спорта сделала официальное заявление, в котором говориться об отмене финала Кубка Наций. Мероприятие должно было состояться со 2 по 4 октября 2020 года в Барселоне.

Решение FEI было принято совместно с Федерацией конного спорта Испании и Советом директоров Королевского Поло Клуба (столица Каталонии и ее Королевский Поло Клуб принимал турниры финала Кубка Наций с 2013 года).

«Мы рассмотрели все сценарии, в том числе проведение финала Longines FEI Кубка Наций за закрытыми дверьми. Но ситуация в Каталонии, плюс текущие ограничения на международные поездки, к сожалению, заставили нас отменить финал. Риски слишком велики!», – сказал президент FEI Ингмар де Вос.

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«Конечно, это печальная новость для всех участников, включая спортсменов, которые надеялись выступать в финале, а также хозяев соревнований в Барселоне и, конечно же, нашего генерального партнера Longines. Но здоровье и безопасность – наши главные приоритеты. Несмотря на огромное разочарование, мы с нетерпением ждем возвращения в Барселону на финал 2021 года».

«Это трудное решение очень разочаровывает наш Клуб, всех, кто был задействован в организации мероприятия, – сказал Эмилио Зегри, президент Фонда Королевского Поло Клуба. – Финал Longines FEI Кубка Наций является ежегодным событием для нас, для города Барселоны, болельщиков, заполняющих трибуны из года в год. В то же время, важно, что мы приняли решение сейчас, зная, что отмена финала в последнюю минуту означала бы значительные расходы для национальных федераций, планирующих поездки своих спортсменов и лошадей. Тем не менее мы хотим передать позитивное послание: предстоящая отмена станет дополнительным импульсом для нас, мы удвоим наши усилия, чтобы финал 2021 года стал выдающимся событием».

Европейская федерация конного спорта (EEF) объявила в апреле, что из-за глобальной пандемии запуск серии Longines EEF был перенесен на 2021 год. В результате в этом году состав Первого европейского дивизиона не претерпит никаких изменений. В сезоне 2021 года сильнейший дивизион будет включать десять команд – это сборные Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции.

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