Эдвард Леви – номер один на Гран-при CSI3* в Довиле

Юный французский всадник праздновал победу на главном испытании Longines Deauville Classic у себя на родине в Нормандии, в седле 14-летнего гнедого Сириус Блэк. Второе место взял аргентинец Хосе Мария Ларокка в паре с Финн Ленте. Замкнул трио победителей британский всадник Скотт Браш верхом на Хелло Винсент.

Маршрут главного Гран-при CSI3* Нормандии на Longines Deauville Classic с высотой препятствий до 150 см был выстроен французским курс-дизайнером Грегори Бодо. Турнир собрал на старте пятьдесят девять спортивных пар. Турниры Longines Deauville Classic для некоторых спортсменов стали первыми после затяжной паузы, вызванной санитарным кризисом.

Даже для лучших всадников мира не все пошло гладко, перекладины сыпались на манеж в огромном количестве. Номер один в мире швейцарец Стив Герда получил пять штрафных, француз Кевин Стаут закончил основное испытание в тринадцатью штрафами, бельгиец Николя Филиппаертс пришел к финишу с двумя провалами. Болельщикам пришлось запастись терпением, чтобы дождаться первого чистого выступления, который подарила им португальская всадница Лучана Диниш в седле Чакко Блю II. Всего одиннадцать участников сумели выйти в перепрыжку, но только четверо из них сохранили нули на табло штрафных до конца испытаний.

Конный спорт Финал Кубка Наций отменен 12/08/2020 В 08:43

Невеста Стива Герды французская всадница Фанни Скалли верхом на Джонка-А провела блестящее выступление, к слову сказать, лучшее в своей карьере. Спортсменка пришла к финишу без провалов. Свое финальное испытание пара завершила за 41,56 секунды. Всадница остановилась в шаге от пьедестала. Однако «приз» за почетное четвертое место француженка все же получила. Стив Герда пообещал своей возлюбленной электрический велосипед в подарок, если она сумеет завершить турнир без ошибок. Сказано – сделано… из седла Фанни Скалли пересела на новенький велосипед.

26-летний французский всадник Эдвард Леви и его верный гнедой Сириус Блэк показали, что они не только восстановились после травм, но вернулись на турниры, чтобы побеждать. Эдвард Леви снова в форме после падения на соревнованиях в марте этого года, как и Сириус Блэк, который получил небольшую травму в прошлом году. Победители остановили стрелку секундомера на отметке в 40,27 секунды. Серебряные призеры Хосе Мария Ларокка и Финн Ленте уступили хозяевам соревнований чуть более трех десятых секунды и закончили испытание за 40,61 секунду. Скотт Браш верхом на Хелло Винсент пришел к финишу за 40,87 секунды.

Днем ранее определились победители командного турнира Longines Equestrian Challenge Нормандии. В соревнованиях выступили 7 команд, включающих по одному жокею и одному конкуристу, в каждой. Спортсмены провели междисциплинарный обмен, так жокеи прошли испытания по конкуру, а конкуристы провели скачки. Победителями стала бельгийская пара: конкурист Николя Филиппаертс и жокей Кристоф Сумийон.

Результаты Гран-при CSI3*:

Конный спорт Марк Дилассе победил на Гран-при CSI3 * в Бельгии 10/08/2020 В 09:00