Французские троеборцы заняли весь подиум в Кубке наций

Сборная Франции в четвертый раз подряд выиграла Кубок наций у себя на родине в Нормандии, в Харас дю Пине. В индивидуальном зачете французы «оккупировали» всю пятерку призовых мест.

Победу в командных турнирах CCIO4* французы взяли звездным составом: Тибо Валлетт, Томас Карлиль, Кристофер Сикс и Карим Ланьуаг. В индивидуаном зачете, на последнем испытании в кросс-кантри, главная схватка прошла между хозяевами чемпионата Томасом Карлилем и Тибо Валлеттом, последний вышел триумфатором и занял первую строчку турнирной таблицы.

В субботу, во время соревнований по конкуру, сборная Франции играючи взяла верх над своими соперниками. Вся великолепная четверка провела испытание без провалов. Учитывая результаты в турнирах по выездке, французы повели в счете и заняли первое место. Оставалось сказать последнее слово в воскресном кросс-катри.

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Маршрут финального испытания, выстроенного по проекту ведущего курс-дизанера Пьера Ле Гупиля, состоял из 21 препятствия, протяженность кросса составила 3545 метров. Представители триколора снова не упустили своего шанса. Один за другим Карим Ланьуаг, Кристофер Сикс, Тибо Валлетт и, наконец, Томас Карлиль проходили замысловатые маршруты без штрафных, в то время как их соперники накапливали ошибки. Сборная Голландии все же сумела сократить разрыв в счете и перебросила англичан со второго на третье место. Четвертое место заняла сборная Швеции. Замкнула пятерку лидеров итальянская команда.

В индивидуальном зачете Франция взяла всю первую пятерку турнирной таблицы, беспрецедентный результат (!) Тибо Валлетт завоевал свое золото в паре с Кин дю Брио IFCE. В прошлом году эта изумительная спортивная пара завоевала титул чемпионов Франции. Тибо Валлетт и Кин дю Брио IFCE также олимпийские чемпионы в Рио в 2016 году, бронзовые призеры в командном зачете на Всемирных конных играх в Трионе в 2018 году, дважды бронзовые призеры на чемпионате Европы в Блэре в 2015 году.

«Кин, это лошадь, которую я знаю наизусть – сказал Тибо Валлетт. – Мы вместе участвовали во многих больших испытаниях. Надеялись поехать в Токио в этом году, и были немного разочарованы, когда узнали, что Олимпиады не будет. Эта победа – прекрасное утешение. Лошадь в отличной форме, это главное. Победа в личном зачете – вишенка на торте. А вот кросс в командном турнире, то что я действительно предпочитаю… Выиграть командой – такой удивительный момент, который приятно разделить со всеми».

Результаты в командном зачете:

Результаты в индивидуальном зачете:

Конный спорт Финал Кубка Наций отменен 12/08/2020 В 08:43