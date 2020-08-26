Скотт Браш выиграл Гран-при CSI4* в Гримо

Британский всадник победил в главном испытании недели в седле 11-летнего жеребца Хелло Джефферсона. Скотт Браш буквально вырвал первое место у хозяина соревнований француза Эдварда Леви, выступившего на Ребекке ЭльЭс. Третье место взял голландец Йос Верлой в паре с Игорем.

В прошлый четверг на Лазурном берегу Франции состоялось открытие новой сессии турниров Hubside Jumping, соревнования продлятся до середины октября. Из-за сильной жары организаторы вынуждены были перенести главное испытание с воскресенья в полдень, на субботу вечер. Маршрут Гран-при CSI4* с высотой препятствий до 155 см был выстроен по проекту итальянского курс-дизайнера Андреа Коломбо. Сорок четыре сильнейшие спортивные пары мира вышли на трассу.

Пожалуй, самой коварной ловушкой Гран-при стал хронометр. На прохождение основной части испытания отводилось 74 секунды. Семь пар, пришедших к финишу без провалов, так и не сумели обеспечить свои места в перепрыжке. По одному штрафу за превышение нормы времени получили бельгийцы Николя Филлипаетрс и Грегори Вателе, швед Хенрик фон Эккерман, француз Лоран Гоффине, ирландец Дэнис Линч, американская всадница Джессика Спрингстин и англичанка Александра Тортон. Лучшие немецкие конкуристы Даниэль Дойсер и Кристиан Альманн, также не уложились в отведенное время, в добавок, всадники получили многочисленные штрафы за провалы…

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Перепрыжка ждала семь пар, сумевших сохранить нули на табло штрафных. Французы, явно рассчитывали услышать родную Марсельезу на церемонии награждения. Великолепная французская четверка вышла на старт. Только у Роже Ив Боста на Кастельфорбес Владимире не всё прошло гладко, француз завершил финальное испытание в четырнадцатью штрафами. Другие представители принимающей стороны были безупречны по чистоте исполнения. Один провал допустил ирландец Дарраг Кенни на Балу дю Ревентон, остановившийся на шестом призовом месте.

В пятерку лидеров вошла француженка Пенелопа Лепрево верхом на Экскалибюр де ла Тур Видаль. Всадница была предельно осторожна при прохождении испытания и закончила перепрыжку без штрафных за 42,68 секунды. В шаге от пьедестала остановился ее соотечественник Симон Делестр на Берлюк Зед, пришедший к финишу за 41,84 секунды. Голландский дуэт Йос Верлой и Игорь взяли бронзу, исполнив перепрыжку за 40,26 секунды. Лидером турнира с самого начала испытания оставался юный француз Эдвард Леви, окончивший перепрыжку в седле Ребекки ЭльЭс за 40,18 секунды. Герой Гран-при Довиле на прошлых выходных 26-летний всадник ждал последнего слова своего британского соперника. И Скотт Браш верхом на Хелло Джефферсон не упустил блестящей победы, примчавшись к финишу за 39,52 секунды.

«Я в восторге от выступления Джефферсона. Это действительно исключительный конь, действительно сильный, – сказал после своего выступления Скотт Браш. – Мне потребовалось некоторое время, чтобы мы смогли работать вместе. Я выступаю с ним уже два года, но затратил несколько месяцев, прежде чем мы сформировали настоящую спортивную пару. Он гениален, очень умен… Я наблюдал за перепрыжкой Эдварда Леви, который выступал первым.

У его кобылы очень быстрый шаг, но, мне казалось, всё же более короткий, чем у Джефферсона. Поэтому я сосредоточился на мощном шаге моего коня, вплоть до последнего препятствия. Это уже второй Гран-при 4*, который я выиграл здесь, на Hubside Jumping. Я бы с удовольствием добавил Гран-При CSI5* на следующей неделе список своих побед!»

Результаты CSI4*

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