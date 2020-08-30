Турниры чемпионата мира прошли с российским участием. После полуфинала, который прошел в четверг, в главное испытание прошли квалификацию пятьдесят спортивных пар. Россию представили Владимир Туганов в седле Суспенс Форевал и Егор Щебрик на Корнет’с Сприт.

Техничный маршрут Гран-при CSI3*-W с высотой препятствий 140-160 см отсеивал всадников – десятками. Не устояли даже сильнейшие. Так, швейцарец Мартин Фукс (номер два в мире), выступавший в седле Зе Синнер завершил основную часть испытания с восемнадцатью штрафами.

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Наш конкурист Егор Щебрик на Корнет’с Сприт пришел к финишу с семнадцатью штрафными очками. Россиянин поднялся на одну строку выше Фукса, показав сорок первый результат. Увы, не удалось прорваться в перепрыжку и Владимиру Туганову верхом на Суспенс Форевал. Пара допустила один провал и остановилась на четырнадцатом месте.

Семь чистых выступлений показали финалисты. Первой на перепрыжку вышла англичанка, Лаура Ренвин на Аркуге. Соперникам пришлось содрогнуться, планка на победу была поднята чрезвычайно высоко. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 35,25 секунды, не допустив ни одной ошибки. Ставку на скорость сделал и итальянец Роберто Туркетто на Бароне, пришедший к финишу за 35,34 секунды. Но сбитая перекладина не позволила всаднику подняться выше седьмого места. Швейцарец Никлаус Шуртенбергер на Киншасси, напротив, был осторожен и прошел маршрут без малого за 37 секунды, это шестой результат.

В пятерку лидеров вошел бразильский всадник Юрий Мансур на КиЭйч Альфонс Санто Антонио. Результат пары составил 36,67 секунды. В шаге от пьедестала остановилась немка Элизабет Майер на Чикаго ЭйчДи, завершившая испытание за 36,45 секунды. Бронзовый призер голландский всадник Джонни Палс в седле Чикаго ЭйчДи набрал отличный темп, время перепрыжки составило 35,61 секунды. Последним на трассу вышел швейцарец Ален Жуфер. В паре с Корнетом ММ, всадник примчался к финишу за 34,51 секунды. Ален Жуфер – друг детства Стива Герды (номера один в мировом рейтинге). С июня этого года Жуфер начал тренировки в конюшнях Герды, блестящие результаты такого сотрудничества не заставили себя долго ждать!

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