Трасса главного испытания Гран-при CSI5* была выстроена по проекту французского курс-дизайнера Грегори Бодо. Из сорока шести претендентов тринадцать обеспечили свои места в перепрыжке.

Хозяин соревнований – француз Оливье Робер в седле Вивальди де Мено, вышедший первым на финальную прямую, допустил два досадных фола и занял несчастливое тринадцатое место, не попав в призеры Гран-при. Выступление голландца Марка Хутзагера на Стерехоф’с Данте также прошло негладко, как и у француза – две сбитые перекладины, это двенадцатый результат. Первый чистый результат показал француз Кевин Стаут на Викинг д’Ла Руссери. Пара пришла к финишу за 38,05 секунды и задала тон соревнованиям. Потом станет ясно, что Кевин Стаут остановится в шаге от пьедестала, на четвертом месте.

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Всем остальным участникам нужно было идти на опережение. Француз Жульян Эпайяр на Алиби де Ла Рок сделал ставку на скорость, его время составило 35,46 секунды, из-за сбитой перекладины пара разместилась на пятом месте. Попытка увеличить скорость не увенчалась успехом и у бельгийца Грегори Вателе на Невадос Эс, допустившего одну ошибку, это шестое место на соревновании. Зато его соотечественник Оливье Филиппаертс на Эйч энд Эм Лежэнд Оф Лов сумел сохранить нули на табло штрафных при отличном скоростном результате. Пара завершила выступление за 36,29 секунды. Итальянец Эмануэле Гаудиано на Чалу опередил бельгийца на четыре сотых секунды, остановив стрелку секундомера на отметке в 36,25 секунды. Прессинг на соперников только увеличился.

Немцы Маркус Энинг на Мизанто Прет А Ту и Кристиан Альманн в седле Доминатор 2000 Зед, не избежали сбитых перекладин и заняли восьмое и десятое места, соответственно. Англичанин Скотт Браш и Хелло Джефферсон, праздновавшие победу в прошлые выходные в Гримо на Гран-при CSI4*, также окончили выступление с четырьмя штрафами, и заняли на этот раз только девятое место. Набравший отличный темп голландец Майкл ван дер Влойтен на Дана Блю, ошибся единожды и завершил турнир на седьмом месте. Его соотечественник Харри Смолдерс на Долинн занял одиннадцатую строчку турнирной таблицы.

Марлон Модоло Занотелли и VDL Эдгар, как и все победители, продемонстрировали, что никаких трудностей на маршруте для них просто не существует! Грациозно, легко и быстро пара прилетела к финишу за 35,33 секунды. В карьере 32-летнего бразильского всадника это первый успех на пятизвездочном Гран-при. «Нам понадобилось некоторое время, чтобы преуспеть. На этот раз это был наш вечер, мы постарались и удача нам улыбнулась. Это огромное счастье», – сказал Марлон Модоло Занотелли.

Конный спорт Скотт Браш выиграл Гран-при CSI4* в Гримо 26/08/2020 В 18:57