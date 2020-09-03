Ирландский тренер Майкл Блейк включил в состав своей сборной трех молодых конкуристов (до 25 лет), которые не подвели своего наставника. Драммен на протяжении многих лет стал счастливым местом для ирландцев. За последние тридцать лет команда одержала пять побед в Кубке наций, включая три недавние победы с 2017 года.

После первого раунда в лидеры вышли две сборные – Ирландии и Великобритании. Команды набрали всего по четыре штрафа, каждая. У ирландцев тон задал опытный Шейн Брин на Зед7 Испвич. Второе чистое выступление провел самый юный всадник команды 19-летний Джейсон Фоули на Кастленфильд Вегасе. По одному провалу допустили Майкл Джи Даффи на Лапучино 2 и Эоин Макмахон верхом на Чакон 2, выступление последнего не пошло в зачет. У англичан первый раунд без штрафных провели Уильям Фуннел верхом на Билли Диамо и Джорджия Тэйм в седле Зед7 Аскот. Эмилли Моффит на Уинниг Гуд записала команде четыре штрафа. Джэк Уитакер на Элукаре V.E. сбил две перекладины, которые не были учтены.

Конный спорт Марлон Модоло Занотелли одержал главную победу в своей карьере на Гран-при CSI5* 01/09/2020 В 06:57

А вот во втором раунде игру у ирландцев сделала молодежь. Шейн Брин допустил ошибку, которая не стала фатальной, поскольку его товарищи по команде были безупречны. Ирландия не добавила новых штрафов и закончила трехзвездочный турнир Кубка – первой. У англичан чисто выступила только юная 23-летняя всадница Джорджия Тэйм, все остальные члены сборной не сумели избежать провалов. Сборная Великобритании сдвинулась на второе место с двенадцатью штрафными.

Третье место взяла команда Дании. Датчане так же как и англичане после двух раундов получили двенадцать штрафов, но были менее результативны по времени. В шаге от пьедестала остановилась сборная Германии. Представители принимающей стороны –норвежцы заняли пятое место.

«Это уже наша шестая победа на неделе на этом конном шоу, – сказал ирландский тренер Майкл Блейк, – Все всадники, приехавшие сюда, включая Гарри Аллена и Джека Райана, которые победили в дерби, проделали фантастическую работу! Мы выиграли здесь Гран-При и Кубок наций три раза за последние четыре года. Мы приехали сюда не для того, чтобы поучаствовать, но чтобы одержать верх, и мы это сделали. Я хочу поблагодарить всех наших всадников, а также организатора шоу в Драммене Эрика Вальберга, поблагодарить владельцев лошадей, конюхов и весь персонал Horse Sport Ireland».

Результаты Кубка наций CSIO3*:

Конный спорт Ален Жуфер – победитель Гран-при CSI3*-W чемпионата мира в Будапеште 30/08/2020 В 08:36