В Аахене (Германия) завершился трехдневный международный турнир по конкуру. Ежегодно на этой площадке проходили этапы Кубка Наций по конкуру, выездке, драйвингу, международные турниры по троеборью, вольтижировке, а также Гран-при Ролекс серии Большого Шлема CHIO. В этом году из-за санитарной обстановки традиционные соревнования были отменены, но организаторы сумели провести турниры по конкуру трехзвездочного достоинства.

Трасса финального Гран-при CSI3* Аахена была вытроена немецким курс-дизайнером Фрэнком Ротенбергером на стадионе «Дойче Банк». Сорок восемь лучших всадников мира вступили в борьбу за главный трофей. В основной части соревнований немецкая машина сметала всех на своем пути. Среди участников немцы имели абсолютное численное преимущество, перепрыжку хозяева соревнований также представили в большинстве. В финальное испытание прошла двадцать одна спортивная пара (из них десять немецких всадников).

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Открыла перепрыжку немецкая всадница Джейн-Фредерик Майер-Зиммерман в седле Зита Блю. Амазонка сразу же заявила о своей готовности побеждать, пара пришла с нулями на табло штрафных за 55,27 секунды. Следующий чистый результат пришлось немного подождать. Ошибались и молодые, и опытные конкуристы. Американка Лаура Краут верхом на Конфу допустила провал. Немцы Марко Кутчер на Чарко 2 и Давид Уилл в седле Си-Виер 2 также не обошлись без ошибок. Вышедший на трассу шестым опытный и спокойный Людгер Бербаум верхом на Мила 64 выступил чисто, к тому же, ветеран немецкой сборной был быстрее своей соотечественницы, его время прохождения маршрута составило 52,42 секунды.

Хозяева соревнований продолжили рваться к пьедесталу! Филипп Вейшаупт на Киби 8 пришел к финишу за 44,35 секунды, Кристиан Кукук на Мумбай 3 окончил выступление за 45,21 секунды, Кристиан Альманн в седле Тэйк э Чанс он Ми остановил стрелку секундомера на отметке в 47,24 секунды, Даниэль Дойсер в паре с Казалвано показал результат в 49,77 секунды. Но было одно «но»… У всех представителей принимающей стороны случилось по одному провалу, а посему никто не вошел даже в пятерку лидеров. Отличный темп набрали канадец Эрик Ламаз в седле Чакко Кид, британец Скотт Браш на Хелло Винсен, но и этим звёздным парам не удалось обойтись без ошибок.

Всего семь чистых выступлений сумеют провести всадники в перепрыжке. В пятерку лидеров войдет француз Кевин Стаут на Вегас де Ла Фоли. Сохранив нули на табло штрафных, пара окончила выступление за 48,42 секунды. В шаге от пьедестала остановился бельгиец Грегори Вателе на Фулл Хаус Тер Линден Зед, его время – 47,44 секунды. Бронзовый призер француз Жульян Эпайяр на Савари Д’Ож завершит перепрыжку за 46,18 секунды. На восемь десятых секунды выступит быстрее швед Хенрик фон Эккерман в седле Питер Пена, его результат составит 45,38 секунды.

Недосягаемыми для своих соперников станут триумфаторы в Аахене – голландец Майкл ван дер Влойтен и Бовиль Зед. Пара прилетит к победе за 44,77 секунды.

Результаты Гран-при Аахена CSI3*

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