До событий, связанных с пандемией, во всем мире для троеборцев проводилось всего шесть турниров высочайшего уровня CCI5*-L: в Лесигтоне (США), Бадминтон Хаус и Баркли (Великобритания), Лухмюлене (Германия), Аделаиде (Австралия) и По (Франция). Только последний, устоял перед санитарным кризисом, турниры CCI5*-L в По станут едиственными в этом году и соберут лучших троеборцев мира в поместье Серс на юго-западе Франции, у подножия Пиренеев.
Традиционно соревнования откроет турнир по выездке. Далее самое яркое испытание – прохождение участниками кросс-кантри, сложнейшего маршрута с солидным набором замысловатых технических элементов, который будет состоять из нескольких десятков препятствий. Завершится турнир соревнованиями по конкуру.
В По пройдет также чемпионат мира по драйвингу для одиночных упряжек (принимают участие экипажи, запряженные одной лошадью). Мероприятие отмечает свой тридцатилетний юбилей. В борьбе за высший титул спортсмены проведут три этапа соревнований по выездке, марафону и паркуру.