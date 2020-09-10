До событий, связанных с пандемией, во всем мире для троеборцев проводилось всего шесть турниров высочайшего уровня CCI5*-L: в Лесигтоне (США), Бадминтон Хаус и Баркли (Великобритания), Лухмюлене (Германия), Аделаиде (Австралия) и По (Франция). Только последний, устоял перед санитарным кризисом, турниры CCI5*-L в По станут едиственными в этом году и соберут лучших троеборцев мира в поместье Серс на юго-западе Франции, у подножия Пиренеев.